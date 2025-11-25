Slušaj vest

Naime, predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija čekati još 50 dana da Rusija pronađe kupca za Naftnu industriju Srbije (NIS) a da će, ako se to ne dogodi, uvesti svoju upravu u tu kompaniju.

Međutim, naglasio je da posle tih 50 dana mi nemamo izbora i naveo šta ćemo morati da uradimo.

- Mi želimo da budemo fer prema Rusima, želimo da im omogućimo da urade neko čudo na svetskom nivou, postignu mir, da pokažemo koliko nam je stalo do prijateljstva i da budemo dobar domaćin svakoj investiciji. Mi nismo uvodili prinudne uprave. I želimo da im damo još 50 dana. I tada nećemo odmah nacionalizaciju, daćemo im najbolju cenu i platiti odmah celu cenu! Sve! Pošto naši dugoročni odnosi nisu nešto što traje jednog dana. I ne prestaju odnosi sa Rusijom samo akcijama u NIS-u, kazao je Vučić a potom i pojasnio koji je dalji plan

"Ako za 50 dana Rusi ne nađu kupca za NIS, uvešćemo svoju upravu i platiti najveću cenu"

- Želimo uspeh ruskoj strani u tom poslu i ne mešamo se u izbor (kupca). Voleli bismo da su nama ponudili, ali poštujemo odluku da to bude neko drugi jer je pravo vlasnika da upravlja svojim kapitalom. Ni posle toga ne želimo da nacionalizujemo to, ali ako posle 50 dana ne dođe do prodaje NIS-a nemamo izbora i moraćemo da uvedemo svoju upravu i platimo ruskim prijateljima najveću moguću cenu, obrazložio je Vučić naredne korake.

1/18 Vidi galeriju Obraćanje predsednika Vučića o sankcijama NIS-u Foto: Marko Karović

Dodao je i da tu "nema velike filozofije" ni drugog rešenja, te pozvao sve da mu to rešenje saopšte ako ga znaju.

Predsednik je dodao i da Srbija želi da bude fer prema ruskoj strani i da joj da vreme da proda svoju imovinu ili da se dogovori sa američkom stranom.

- Želimo da pokažemo koliko nam je stalo do prijateljstva i nismo uveli prinudnu upravu kao u Bugarskoj i Rumuniji. Želimo da im damo tih 50 dana i ni tada nećemo nacionalizaciju, daćemo im i više para nego što su tražili od partnera. I platićemo odmah sve, jer naši dugoročni odnosi neće zavisiti od ovakve ili onakve akcije unutar NIS-a, rekao je Vučić i dodao da nije pitao rusku stranu zbog čega imovinu u NIS-u nije ponudila prvo Srbiji, niti će to učiniti.

- To naš odnos prema ruskim prijateljima neće pokvariti, osim što nam gradi istorijsko pamćenje, rekao je on.