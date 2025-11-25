Slušaj vest

On je to rekao u Predsedništvu, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše izjavu generalnog sekretara NATO Marka Rutea, koji je rekao da Srbija ima suvereno pravo da učestvuje u vežbama sa kineskom vojskom, ali da bi se on "distancirao od Vučićeve saradnje sa Kinom".

- Najbolje je da ne sarađujemo ni sa kim, najbolje je da nam drugi upravljaju. Pošto ću uvek da kažem, "mi poštujemo suvereno pravo Srbije da donosi odluke, ali bih se distancirao od Vučića kad sarađuje sa Kinom. Ali se ne bih distancirao od Vučića kad ima vežbe sa NATO-om i Amerikom, ali bih se distancirao ako bilo šta sarađuje sa Rusijom ili ako bilo šta sarađuje sa nekim drugim"... Mi smo vojno neutralna zemlja i mi ćemo da sarađujemo s kim hoćemo - konstatovao je Aleksandar Vučić povodom Ruteove izjave.

Kako kaže, i sam se distancira od NATO-a i od svega što je NATO radio 1999. godine, dodajući da se i srpski narod distancirao od toga.