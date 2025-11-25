RASKRINKANI
"LISTA 'PROTIV KORUPCIJE' VODI SE IZ DS APARATA" Evo ko pokušava da se nametne kao "novo lice" na izborima u Mionici: Ako je ovo novo, šta je onda staro?
Na instagram nalogu "Pristojna Srbija" obelodanjeno je ko pokušava da se nametne kao novo lice na listi za predstojeće lokalne izbore u Mionici koja nosi naziv "Obraz i znanje protiv korupcije i kriminala – Milan Gavrilović – Ćićovan".
Reč je o istom Milanu Gavriloviću, nekadašnjem funkcioneru Demokratske stranke.
- Kažu "novo lice": a lice je Milan Gavrilović, bivši funkcioner DS-a. Lista "protiv korupcije" vodi se iz DS aparata. Mladi traže promenu, a dobijaju kopiju starog - navodi se u snimku i dodaje:
- Ako je ovo novo, šta je onda staro?
