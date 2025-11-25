Slušaj vest

Na instagram nalogu "Pristojna Srbija" obelodanjeno je ko pokušava da se nametne kao novo lice na listi za predstojeće lokalne izbore u Mionici koja nosi naziv "Obraz i znanje protiv korupcije i kriminala – Milan Gavrilović – Ćićovan".

Reč je o istom Milanu Gavriloviću, nekadašnjem funkcioneru Demokratske stranke.

- Kažu "novo lice": a lice je Milan Gavrilović, bivši funkcioner DS-a. Lista "protiv korupcije" vodi se iz DS aparata. Mladi traže promenu, a dobijaju kopiju starog - navodi se u snimku i dodaje:

- Ako je ovo novo, šta je onda staro?

Ne propustitePolitikaOPASNE IZMIŠLJOTINE BLOKADERSKIH MEDIJA! N1, NOVA I DANAS U ISTO VREME OBJAVILI LAŽ: Kao po komandi slagali da je rafinerija prestala s radom!
vesti Danas N1 nova.rs rafinerija
Politika"STUDENTSKA LISTA - LISTA ZA PENZIJU" Piper: Prosek im 62 godine i 3 meseca?! Još par godina i svako od njih, ko već nije, penzioner! A naziv "studentska lista"
Uroš Piper (11).png
PolitikaU HRVATSKOJ GLAVNA OPERATIVNA CENTRALA BLOKADERSKOG BLOKA Mreža naloga, vođe državnog udara i bivši predsednik u "lijepoj njihovoj"
Boris Tadić blokaderi
PolitikaZAŠTO SU STUDENTI U BLOKADI KORISTILI HRVATSKU EPL PRODAVNICU?! Đukanović izneo nova saznanja o blokaderskim nalozima koji su kreirani u Hrvatskoj (VIDEO)
Screenshot 2025-11-24 173953.jpg