Slušaj vest

Predsednik stranke Srbija centar, blokader Zdravko Ponoš sa stranačkim poslanicima razvalio je ogradu kod Narodne skupštine Republike Srbije! i nasilno ušao u deo ispred parlamenta koji obezbeđuje policija!

Ono što je važno napomenuti je - budući da blokaderski mediji spinuju priču kako je Ponošu i ostalima zabranjen ulazak u Skupštinu - da je za to predviđen ulaz iz Kosovske ulice.

Međutim, to ih nije sprečilo da se ponašaju nasilnički. U momentu kad su sklonili ogradu, policija je pokušala da im objasni da se tuda ne prolazi, ali su oni nastavili da se guraju i pokušavaju nasilno da uđu.

Zdravko Ponoš sa svojim poslanicima razvaljuje ogradu kod Skupštine Foto: Printscreen X

Oni potom nisu policiji dozvolili da ih legitimiše, ali to nije najveći prekršaj koji su napravili, već su nastavili da im prete.

Poslanik Stefan Janjić je policajcu pripretio sa "Dobićeš po p***", nazivali su ih majmunima i urlali.

Poslanik Stefan Janjić provocira policiju ispred Skupštine Foto: Printscreen X

Potom je usledilo i čuveno "Znate li vi ko sam ja?" i uporno su kukali kako neće policajci da ih puste i da je nemoguće da ne znaju ko su oni (?!), ali su uporno odbijali da daju na uvid ličnu kartu i nastavljali da urlaju, vređaju i psuju, pa čak i dok su im se policajci obraćali sa "gospodine".

Da sve bude još sramotnije, Ponoš je snimak haosa od oko 12 minuta javno objavio na platformi "X".