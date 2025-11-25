Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za otkrivanje ratnih zločina uhapsili su A. Q. (52) zbog postojanja osnova sumnje da je za vreme oružanih sukoba na AP KiM, kao pripadnik tzv. "OVK" izvršio krivično delo organizovanje grupe i podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina.

Osumnjičeni je tokom aprila 1998. godine pristupio lokalnom štabu tzv. "OVK" za selo Romaja, opština Prizren i kao pripadnik 138. brigade Agim Ramadani učestvovao u napadu na karaulu Košare tokom 1999. godine.