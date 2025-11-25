Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Negotinu.

Ovom prilikom, predsednik je u poseti i selu Urovica.

Urovica

U Urovici se na Trgu slobode okupio veliki broj meštana koji su ga dočekali, nose zastave Srbije, a istakli su i natpis "Dobro nam došli, Urovica - najlepše selo".

1/15 Vidi galeriju Vučić u Negotinu Foto: Nemanja Nikolić

Predsednik je dočekao veliki broj građana, a u obilasku je sa predsednikom opštine Vladimirom Veličkovićem.

- Ljudi su ovde ozbiljni, bezbroj problema uvek ima, ovde su ljudi izgradili svoje kuće, radili u inostranstvu godinama. Pitanje je šta da uradimo od ifrastrukture, uređenja rečnih korita, sportski tereni, igrališta.

Obraćanje predsednika u Urovici

- Hvala na veličanstvenom dočeku. Mnogo sam srećan što sam danas ovde sa vama. Nekoliko važnih stvari, svojevremeno su se ljudi čudili kad smo krenuli da radimo put Zaječar-Negotin, danas sam došao tim putem, izdržava, dobar je kao pista. Svima je i dalje problem, deo koji nismo uradili, Negotin-Brza Palanka i to ćemo odmah da krenemo da radimo. Posle mostova ćemo da uradimo ceo put, što je za čitavu krajinu od presudnog značaja spajanje Kladova sa Negotinom. Kada završimo brzu saobraćajnicu preko Požarevca, Velikog Gadišta da nastavimo brzu saobraćajnicu preko Brze Palanke, da vas povežemo sa Beogradom, omogućavamo lakši dolazak investitora. Mislim da je to stvar od ključnog značaja. Kada uradimo taj put da rešimo pitanje uređenja rečnih korita.

Vučić boravi u mestu Urovica uoči lokalnih izbora koji će u nedelju biti održani u Negotinu, a sa njim u poseti su i predsednik SNS Miloš Vučević, kao i ministri Adrijana Mesarović, Dragan Glamočić, Novica Tončev, kao i prvi na listi SNS za lokalne izbore i aktuelni predsednik opštine Negotin Vladimir Veličković.