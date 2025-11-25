Slušaj vest

Nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić, u novom napadu na predsednika Srbije Aleksandra Vučićasada pokušava da nametne mišljenje da je Vučić stavio interes Srbije ispred interesa građana Srbije.

"To su vitalni interesi građana Srbije. A imao je poštovanja prema ruskim interesima, interesima Gasproma. To je neverovatno ponašanje. On je direktno sebe optužio da je u stavio supremaciju – interes Rusije naspram interesa građana Srbije", rekao je Tadić za N1.

Ne propustitePolitikaŠTA ĆE DA SE DESI PO ISTEKU ROKA OD 50 DANA KOJI JE VUČIĆ DAO RUSIMA: Predsednik Srbije detaljno o sledećim koracima, ovo je plan!
Aleksandar Vučić
InfoBizPredsednik Vučić o situaciji sa NIS-om: Imamo još 4 dana! Bez licence sve naše banke staju već od ponedeljka, nestaće nam zemlja
Aleksandar Vučić
Politika"NIS JE VEĆ KRENUO DA TROŠI OPERATIVNE REZERVE" Vučić u litar narodu precizno nabrojao kolike su nam rezerve i dokad mogu da nam potraju
Aleksandar Vučić
Politika"JEDNOM OD NAJPOKVARENIJIH I GLUPIH IDEJA, ODREKLI SMO SE 13 ODSTO UDELA" Vučić otkrio šokantne činjenice o kupoprodaji NIS-a 2008: Neko je namerno...
Aleksandar Vučić