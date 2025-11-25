Nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić , u novom napadu na predsednika Srbije Aleksandra Vučića , sada pokušava da nametne mišljenje da je Vučić stavio interes Srbije ispred interesa građana Srbije.

"To su vitalni interesi građana Srbije. A imao je poštovanja prema ruskim interesima, interesima Gasproma. To je neverovatno ponašanje. On je direktno sebe optužio da je u stavio supremaciju – interes Rusije naspram interesa građana Srbije", rekao je Tadić za N1.