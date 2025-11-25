Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, prilikom današnjeg boravka u Negotinu, poručio je da Srbiju voli više od svega i da mu je jedino Srbija važna.

"Ja hoću zajedno sa vama da nastavimo da gradimo Srbiju, da se borimo za našu zemlju, da se borimo za svakog našeg čoveka, da pokažemo pažnju prema svakom našem čoveku i to hoću da radimo zajedno. Nikad nije lako čuvati nezavisnost Srbije i boriti se za svoju zemlju, a ne podilaziti drugima i ne raditi za tuđe interese, već raditi za interese svog naroda. Srbiju volim više od svega i jedino mi je Srbija važna. A ovi drugi, poštovanje svima, ali ne vredi, u mom srcu ima mesta samo za Srbiju", rekao je predsednik Vučić i dodao:

"I da vam kažem veliko, veliko hvala od srca za sve, a ja ću da se borim za vas, da se borim za Krajinu, da se borim za Negotin. Hvala vam najlepše, do pobede i to ubedljive pobede u nedelju. Živeo Negotin, živela Urovica, živela Srbija".

