Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je danas u Urovici da je siguran da će Negotin na predstojećim lokalnim izborima u nedelju da bira najbolje za sve njegove građane i žitelje.

Vučević je tokom posete selu Urovica sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem istakao da 1. decembra nema popravnog ispita i ocenio da kako građani budu glasali u nedelju 30. novembra, da će im tako biti u naredne četiri godine.

Takođe, izrazio je uverenje da će Negotin i Negotinska krajina i ceo taj deo Srbije biti bolji i razvijeniji sutra.

"Siguran sam da će Negotin birati najbolje za sve njegove građane i žitelje. Da čuvamo bratstvo Srba i Vlaha i svih onih koji žive ovde. Da se poštujemo, volimo, uvažavamo i da čuvamo našu otadžbinu", rekao je Vučević.

Vučević je naveo da će žitelji Negotina, Mionice i Sečnja u nedelju, 30. novembra, na lokalnim izborima izabrati najbolje ljude koji treba da budu odgvorni za njih naredne četiri godine.

"Nesporno je da ti izbori imaju i veći značaj, jer imamo 13 meseci pokušaj obojene revolucije. Ovo što će u nedelju biti će se prelamati na opštu situaciju u državi", poručio je on.

Dodao je da veruje da će ta stranka osvojiti dobar rezultat i da će pobediti na tim izborima.

"Evo mi priznajemo blokaderima da su favoriti, a mi ćemo se boriti da pobedimo. Ako uspemo - odlično, a ako oni pobede mi ćemo da čestitamo. Nekako mi govori da ćemo napraviti iznenađenje i da ćemo ubedljivo pobediti u Negotinu", rekao je Vučević.

On je posetu negotinskom kraju ocenio kao lepu i rekao je da je vreme proveo sa predsednikom opštine Vladom Veličkovićem i penzionerima u Negotinu, kao i da je lekovito kada dođete iz jednog kraja Srbije u drugi, vidite svoj narod, državu i lepote.

Kako je naveo, sa penzionerima je pričao o povećanju penzija, kako da se vrate njihova deca i unuci iz inostranstva.