Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić sastao se danas, na marginama 93. Generalne skupštine Interpola u Marakešu, sa direktorom Uprave policije Crne Gore Lazarom Šćepanovićem.

"Razgovarali smo o daljem unapređenju saradnje dve zemlje, naročito u oblastima borbe protiv svih vidova kriminala, unapređenja protoka ljudi i robe preko zajedničke državne granice, kao i o zajedničkim obukama koje dve policije sprovode", naveo je Dačić na Instagramu.

