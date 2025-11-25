na marginama 93. Generalne skupštine Interpola
DAČIĆ SA ŠĆEPANOVIĆEM U MARAKEŠU: Razgovarali smo o daljem unapređenju saradnje dve zemlje, naročito u oblastima borbe protiv svih vidova kriminala
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić sastao se danas, na marginama 93. Generalne skupštine Interpola u Marakešu, sa direktorom Uprave policije Crne Gore Lazarom Šćepanovićem.
"Razgovarali smo o daljem unapređenju saradnje dve zemlje, naročito u oblastima borbe protiv svih vidova kriminala, unapređenja protoka ljudi i robe preko zajedničke državne granice, kao i o zajedničkim obukama koje dve policije sprovode", naveo je Dačić na Instagramu.
