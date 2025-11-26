Slušaj vest

- Rafinerija NIS još nije zatvorena ili ugašena, ali je u nižem nivou rada. Imamo još četiri dana do potpunog zaustavljanja rada, ukoliko ne dođe do odobravanja licence od strane OFAC i američke Vlade, rekao je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti povodom teške situacije u vezi sa sankcijama NIS-u.

- Mi smo se nadali i očekivali da ćemo juče da dobijemo tu licencu, ali smo iz brojnih razgovora razumeli da postoji još stvari koje žele da čuju, vide i dobiju da bi mogli da razmatraju i eventualno donesu pozitivnu odluku o davanju licence.

- Pozivam Vladu SAD i OFAC da nam daju licencu. Ta licenca nam znači u narednih 48 časova na period od 50 dana. To je moja molba i zahtev i mislim da je to fer. Mi ćemo se ponašati u skladu sa rečju koju sam vam dao. Ne molim ih zbog sebe, već zbog građana Srbije. Uvedene sankcije nisu u skladu sa međunarodnim pravnim normama, već su rezultat političkih pritisaka. Nažalost, te sankcije na najbrutalniji način pogađaju život građana Srbije.

- Nema lakih rešenja. Naš ključni prioritet od početka je bio očuvanje interesa Republike Srbije i puna transparentnost u odnosu na probleme sa kojima se suočavamo, jer građanima moramo da saopštimo istinu, ma kakva ona bila. Niti smemo stvari da ulepšavamo, niti da ih činimo gorim od onoga kakve jesu, rekao je Vučić.

