- Reforme su ponekad teške, zato je doboš torta uvek bolji izbor. Hvala udruženju žena „Danica” iz Sutjeske na ovom divnom, slatkom poklonu, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom susreta koji ga je iznenadio.

Toliko da je čak upitao: "Da li ste ozbiljni?"

Naime, tokom posete predsednika Sečnju, kamere su zabeležile simpatičnu situaciju i razgovor između šefa države i jedne meštanke koja mu je rekla: Predsedniče, ja imam nešto za vas!

- Šta imate za mene?, upitao je a onda je usledilo iznenađenje.

Vredne domaćice iz Sutjeske umesile su mu doboš tortu i donele na poklon. Uz tortu, na dar je dobio i cvet.

- Predivna je torta, hvala vam mnogo, hvala vam na svemu.