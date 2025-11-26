Slušaj vest

- Reforme su ponekad teške, zato je doboš torta uvek bolji izbor. Hvala udruženju žena „Danica” iz Sutjeske na ovom divnom, slatkom poklonu, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom susreta koji ga je iznenadio. 

Toliko da je čak upitao: "Da li ste ozbiljni?"

Naime, tokom posete predsednika Sečnju, kamere su zabeležile simpatičnu situaciju i razgovor između šefa države i jedne meštanke koja mu je rekla: Predsedniče, ja imam nešto za vas! 

Vučić dobio doboš tortu na poklon u Sečnju Foto: Pritnscreen/TikTok/Ja sam Aleksandar

- Šta imate za mene?, upitao je a onda je usledilo iznenađenje.

Vredne domaćice iz Sutjeske umesile su mu doboš tortu i donele na poklon. Uz tortu, na dar je dobio i cvet.

- Predivna je torta, hvala vam mnogo, hvala vam na svemu.

 Kurir.rs/TikTok

Ne propustitePolitikaSRBIJU VOLIM VIŠE OD SVEGA I JEDINO MI JE SRBIJA VAŽNA! Snažne Vučićeve poruke iz Negotina: Ja hoću zajedno da nastavimo da gradimo i borimo se za našu zemlju
WhatsApp Image 2025-11-25 at 16.48.22.jpeg
Politika"MORAMO DA SAOPŠTIMO ISTINU MA KAKVA ONA BILA" Vučić narodu o NIS-u bez uvijanja u oblande: Niti smemo da ulepšavamo, niti da činimo gorim od onog što jeste
Aleksandar Vučić
PolitikaVUČIĆU PRIREĐEN VELIČANSTVEN DOČEK U NEGOTINU Razgovarao sa narodom, pa poručio: Stižu subvencije za povratnike, ono što nudimo je politika koja brine o ljudima
Negotin Aleksandar Vučić
Politika"NA SNIMKU SE VIDI DA DRŽIM STATIV!" Vučić o sramnim navodima o učešću u "sarajevskom safariju": Taj isti hrvatski agent je lagao i za moju ćerku da ima vilu
Aleksandar Vučić
PolitikaŠTA ĆE DA SE DESI PO ISTEKU ROKA OD 50 DANA KOJI JE VUČIĆ DAO RUSIMA: Predsednik Srbije detaljno o sledećim koracima, ovo je plan!
Aleksandar Vučić
Politika"JEDNOM OD NAJPOKVARENIJIH I GLUPIH IDEJA, ODREKLI SMO SE 13 ODSTO UDELA" Vučić otkrio šokantne činjenice o kupoprodaji NIS-a 2008: Neko je namerno...
Aleksandar Vučić