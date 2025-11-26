SKUPŠTINA SRBIJE: Poslanici nastavljaju objedinjenu raspravu u načelu, na dnevnom redu i budžet za 2026. godinu
Sednica je započeta juče, kada su poslanici usvojili predlog da bude objedinjena načelna rasprava po svih 58 tačaka dnevnog reda.
Sednicu je sazvala predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, a na dnevnom redu su, pored Predloga zakona o budžetu za 2026. godinu, izmene poreskih zakona, set zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, kao i dopune Zakona o nauci i istraživanjima.
Poslanici razmatraju i izmene Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o upravljanju otpadom, dopune Zakona o nauci i istraživanjima i predlog za izbor poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
Među zakonima iz oblasti energetike poslanici razmatraju Predlog zakona o nafti, Predlog zakona o gasu, kao i Predlog zakona o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa. U setu finansijskih zakona predložene su izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost, izmene Zakona o tržištu kapitala, izmene Zakona o akcizama, izmene Zakona o faktoringu, a razmatra se i završni račun budžeta za 2024. godinu.
Na dnevnom redu su i izmene Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o republičkim administrativnim taksama i Zakona o elektronskim otpremnicama.
Raspravlja se i o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti.
Poslanici razmatraju i Predlog zakona o Nacionalnom spoljnotrgovinskom jednošalterskom sistemu, izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i izmene Zakona o elektronskom fakturisanju, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Po predlogu Vlade Srbije, poslanici razmatraju i predlog Zakona o porezu na uvoz ugljenično intenzivnih proizvoda i predlog Zakona o porezu na emisije gasova sa efektom staklene bašte.
Poslanici razmatraju i predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, predlog zakona o Matičnom registru, predlog zakona o razmeni podataka, dokumenata i obaveštenja u slučaju nastupanja privremene sprečenosti za rad korišćenjem softverskog rešenja "e-Bolovanje – Poslodavac".
Na dnevnom redu su i predlozi za potvrđivanje nekoliko kreditnih aranžmana.
Kurir.rs/RTS