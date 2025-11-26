Slušaj vest

Sednica je započeta juče, kada su poslanici usvojili predlog da bude objedinjena načelna rasprava po svih 58 tačaka dnevnog reda.

Sednicu je sazvala predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, a na dnevnom redu su, pored Predloga zakona o budžetu za 2026. godinu, izmene poreskih zakona, set zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, kao i dopune Zakona o nauci i istraživanjima.

Poslanici razmatraju i izmene Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o upravljanju otpadom, dopune Zakona o nauci i istraživanjima i predlog za izbor poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Među zakonima iz oblasti energetike poslanici razmatraju Predlog zakona o nafti, Predlog zakona o gasu, kao i Predlog zakona o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa. U setu finansijskih zakona predložene su izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost, izmene Zakona o tržištu kapitala, izmene Zakona o akcizama, izmene Zakona o faktoringu, a razmatra se i završni račun budžeta za 2024. godinu.

Na dnevnom redu su i izmene Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o republičkim administrativnim taksama i Zakona o elektronskim otpremnicama.

Raspravlja se i o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti.

Poslanici razmatraju i Predlog zakona o Nacionalnom spoljnotrgovinskom jednošalterskom sistemu, izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i izmene Zakona o elektronskom fakturisanju, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Po predlogu Vlade Srbije, poslanici razmatraju i predlog Zakona o porezu na uvoz ugljenično intenzivnih proizvoda i predlog Zakona o porezu na emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Poslanici razmatraju i predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, predlog zakona o Matičnom registru, predlog zakona o razmeni podataka, dokumenata i obaveštenja u slučaju nastupanja privremene sprečenosti za rad korišćenjem softverskog rešenja "e-Bolovanje – Poslodavac".

Na dnevnom redu su i predlozi za potvrđivanje nekoliko kreditnih aranžmana.