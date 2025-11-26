Slušaj vest

Predsednica opštine Tutin Selma Kučević šokirala je javnost skandaloznom izjavom da je Sandžak neodvojivi deo Bosne i Hercegovine!

Nekadašnja poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije i doskorašnja članica Stranke demokratske akcije Sandžaka, koja podržava takozvane "studente" blokadere, usred Srbije izjavila je da je Bošnjacima u Srbiji "matična zemlja - Bosna i Hercegovina".

- Mi Sandžak posmatramo kao neodvojivi deo Bosne bez obzira na Berlinski kongres, bez obzira na sve procese. Mi Bošnjaci imamo svoju matičnu državu Bosnu i Hercegovinu, sve njene uspehe i sve ono što je dobro za BiH našim srcem selamimo. Otvaranje konzulata BiH u Novom Pazaru je zaista jedna veoma snažna podrška sandžačkim Bošnjacima - da neko i te kako vodi brigu o njima i da ono što im je potrebno zaista mogu na tom mestu da servisiraju. Zaista je za Bošnjake Sandžaka izuzetno značajno postojanje ovog konzulata - rekla je Selma Kučević.

Ovo nije prvi put da Selma Kučević, saradnica blokadera i dojučerašnja ekstremiste Suljemana Ugljanina, govori i pokušava da radi protiv Srbije.

Žalila se Kurtiju

Tako se u februaru 2023. godine, premijer takozvanog Kosova Aljbin Kurti sastao se u Prištini sa Sulejmanom Ugljaninom, predstavnikom Albanaca sa juga Srbije u Narodnoj skupštini Šaipom Kamberijem i poslanicima Enisom Imamović i Selmom Kučević.

Oni su se tada žalili na položaj Abanaca i Bošnjaka u Srbiji i tražili za njih ista prava, kako su mu tada rekli, kakva Srbi imaju, ili bi trebalo da dobiju, na Kosovu.

Sulejman Ugljanin i Selma Kučević sa Aljbinom Kurtijem u februaru 2023. godine Foto: Printscreen X

Kučevićeva je julu ove godine bila u Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari gde je obeležena 30. godišnjica navodnog genocida nad Bošnjacima.

Na zvaničnoj stranici Opštine Tutin napisano je da je "odala počast nevinim žrtvama jednog od najmračnijih događaja u novijoj evropskoj istoriji".

Tokom mandata u Narodnoj skupštini Srbije, Selma Kučević bila je jedna od inicijatora i promotera sramne i politički motivisane „rezolucije o genocidu u Srebrenici“, koju je zajedno sa njom potpisivala grupa poslanika - Enis Imamović, Šaip Kamberi, Nedije Bećiri i Armend Bajrami.

Zašto ćute studenti iz Novog Pazara?!

Do ovog trenutka niko od "studenata" blokadera iz Novog Pazara, koji su do juče šetali širom Srbije, protestovali i blokirali Državni univerzitet u tom gradu nije se oglasio da osudi sramne reči predsednice opštine Tutin o Sandžaku kao neodvojivom delu Bosne i Hercegovine!