Tekst Dražena Živkovića prenosimo u celosti:

U regionu više ne govorimo o političkoj borbi, niti o medijskom sukobu, niti o klasičnom propagandnom ratu. Govorimo o nečemu mnogo dubljem, opasnijem i dugotrajnijem: o industriji dehumanizacije, sistemu koji funkcioniše tako što se Aleksandar Vučić neprestano prikazuje kao izvor svakog problema, svake krize, svakog incidenta i svake nesreće – bez obzira na činjenice, logiku ili zdrav razum. Ovo nije samo spirala laži. Ovo je projektovano, metodološko, organizovano pretvaranje jednog političkog aktera u metaforu zla.

I to je nova faza specijalnog rata koji se vodi protiv Srbije.

A to konkretno znači ulazak u novu, opasniju fazu – fazu dehumanizacije, u kojoj nije više cilj samo narušiti politički kredibilitet Aleksandra Vučića, već ga u potpunosti moralno, emotivno i ljudski izbrisati iz javnog prostora. Jer spirala laži ne funkcioniše sama od sebe. Ona ima svoju drugu polovinu – industriju dehumanizacije. To je sistem u kojem se politički protivnik pretvara u simbol, simbol u karikaturu, a karikatura u metu. I kada ta meta postane norma, onda je svaka laž dopuštena, svaka neistina prihvatljiva i svaki napad “opravdan”.

Upravo to vidimo danas.

1. Od konstrukcije – ka potpunoj dehumanizaciji

Više nije dovoljno izmisliti zvučne topove, izmišljeno ubistvo dečaka u Valjevu, lažne snajperiste, nepostojeću policijsku torturu ili horor-scene koje plasiraju “anonimni izvori”. Sada se ide korak dalje, u prostor gde se više ne osporava politika, nego čovek – njegova ljudskost, moral, pa čak i osnovna racionalnost. Vučić se više ne predstavlja kao politički protivnik, već kao iracionalna sila, odgovorna za svaki rat, svaku nesreću, svaki požar i svaki incident u regionu, bez obzira na realnost. Od njega se konstruiše figura nadrealne moći, karikatura koja navodno stoji iza svega što je loše u svetu oko nas. To je ključ dehumanizacije: kada protivnik prestaje biti čovek, a postaje simbol “zla”, svaka nova laž postaje ne samo dozvoljena nego i poželjna. I upravo zato narativ iz dana u dan postaje brutalniji – jer cilj više nije kritika, nego moralno uništavanje.

Ovaj narativ ima jasno definisan cilj:

Ako čovjeka predstaviš kao monstruma – onda i laž izgleda kao istina.

Ako ga dehumanizuješ – svaka optužba postaje prihvatljiva.

A kada se jednom duboko ureže slika o “neljudskom protivniku”, onda istina više ne može probiti zid.

2. Industrija dezinformacija kao sredstvo psihološkog rata

Ovo više nije spontani opozicioni haos, niti kreativni bunt. Ovo više nije spontani opozicioni haos, niti kreativni bunt građana koji izražavaju nezadovoljstvo – ovo je profesionalno vođena kampanja čiji je cilj kontrola percepcije. Mehanizam funkcioniše kroz stalno plasiranje emocionalno nabijenih konstrukcija, širenje panike i uvođenje javnosti u stanje permanentne konfuzije. Kada se društvo zatrpa lažima, ono gubi sposobnost razlikovanja tačne informacije od manipulacije, što je osnovni cilj psihološkog rata. U takvom okruženju istina postaje nebitna, a narativ preuzima potpunu dominaciju nad racionalnim prosuđivanjem.

Foto: Marko Karović

Ovo je industrija.

Industrija koja radi po preciznim pravilima:

stvaranje šoka, širenje panike, održavanje narativa, potiskivanje demantija, produkcija novih laži, vezivanje Vučića za sve negativno u regionu pretvaranje političkog protivnika u simbol destrukcije

To nije opoziciona kritika. To je psihološka operacija.

I ona se danas vodi iz tri centra:

domaća ekstremna opozicija, koja opstaje isključivo na demonizaciji Vučića,

regionalne medijske mreže, koje ga godinama tretiraju kao izvor svih svojih političkih promašaja,

strukture iz inostranstva, koje Srbiju žele kao slabu, potrošenu i u stalnom unutrašnjem konfliktu.

Vučić mora biti prikazan kao problem, čak i kada problem ne postoji.

3. Zašto je potrebno da Vučić bude neprestano u defanzivi?

Zato što spirala laži funkcioniše samo dok postoji neprekidni pritisak.

Čim laž utihne – javnost počinje da razmišlja.

Čim se emocija smiri – pojavljuje se činjenica.

Čim prestane buka – istina se čuje.

Zato je potrebno da svaki dan postoji nova optužba, novi skandal, nova zavera, novi “svedok”, nova “slučajnost” ili nova konstrukcija.

Taj mehanizam ima samo jedan zadatak:

da nikad ne pusti Vučića da bude u ofanzivi.

Jer čovek koji stalno demantuje – ne stiže da objašnjava.

Čovek koji stalno brani – ne stiže da napada.

Čovek koji stalno gasi laži – nema vremena da govori o činjenicama.

Foto: MILAN ILIC / Sipa Press / Profimedia

4. Dehumanizacija kao osnova za politički lin

Ovo je najopasnija faza spirale. Laži više ne služe da diskredituju, već da od čoveka naprave karikaturu. Da se ljudsko biće pretvori u metaforu “zla”. Da se politički protivnik prikaže kao anti-lik, kao figura iz mračnog mita, odgovorna za sve.

Time se priprema teren za sledeći korak:

ako je neko “monstrum”, onda je i svaki napad nad njim “prirodan”, “legitiman”, “moralno opravdan”.

To je logika svih režija koje završavaju političkim ili fizičkim eliminacijama u modernoj istoriji.

Zato se danas proizvodi slika Vučića kao:

agresora,

tiranina,

ratnog huškača,

snajperiste,

dirigenta kriminala,

simbola represije.

Iako za to ne postoje ni dokazi ni logika, narativ se održava. Jer narativ ima cilj: dehumanizaciju.

5. Spirala laži ulazi u poslednju fazu: normalizacija mržnje

Kada se laž ponavlja hiljadu puta – ona postaje oruđe.

Kada se mržnja normalizuje – ona postaje dozvoljena.

Kada se narod uvjeri da je neko “opasnost” – onda se svaka sredstva protiv njega smatraju opravdanim.

Upravo zato je spirala laži toliko opasna.

Jer ne cilja samo na političku štetu.

Cilja na moralno uništenje.

Cilja na to da ljudi više ne gledaju političara – nego legitimnu metu.

A od mete je blizu do likvidacije.

Foto: Marko Karović

Ovo više nije politika – ovo je dehumanizacija u industrijskom formatu

Spirala laži je postala industrija.

Industrija dehumanizacije.

Industrija koja ne želi da se Srbija stabilizuje, da se društvo odmori, da se smire tenzije.

Jer smiren prostor znači racionalan prostor.

A racionalan prostor vidi i činjenice, ne samo konstrukcije.

Zato će ova spirala trajati sve dok neko ne prepozna da nije u pitanju sukob vlasti i opozicije, nego sistemska kampanja u kojoj se koristi isti obrazac kao u najprimitivnijim oblikima političkih linčeva.

Istina nije glasnija od laži – ali je dugotrajnija.