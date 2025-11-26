Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je, nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem u Palati Srbija da će danas u Beogradu dogovoriti tehničke detalje o pomoći našoj zemlji u snabdevanju energijom i poručio da Mađarska neće ostaviti Srbiju bez energenata.

- Sad sam se sa gospodinom ministrom dogovorio o najznačajnim političkim pitanjima i on me je ovlastio da u nastavku današnjeg dana sa ministarkom Dubravkom Đedović dogovorim tehničke elemente ovog političkog dogovora i nakon tog susreta ću se ponovo naći sa vama pa ćemo se obevestiti o tim detaljima - rekao je Sijarto koji boravi u Beogradu povodom održavanja sastanka ministara spoljnih poslova Centralno-evropske inicijative (CEI).

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se danas u Palati "Srbija" sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom Foto: Petar Aleksić

Istakao je da kao što je Mađarska uvek mogla da računa na Srbiju, što se tiče snabdevanja energijom i Srbija takođe može uvek računati na Mađarsku, kako bi sebi obezbedila potrebne energente.

- Mi vas nećemo nikad ostaviti same. Sve što je u našoj moći, to ćemo iskoristiti kako bismo vam pomogli radi toga da imate bezbedno stabdevanje energijom. Dakle, o tim tehničkim detaljima ćemo se danas dogovoriti i obevestićemo vas - poručio je Sijarto.

Ona je rekao da Srbija i Mađarska plaćaju cenu rata u Ukrajini iako nemaju nikakvu odgovornost za taj rat.

- Ovaj rat koji se vodi u Ukrajini, ako se nastavi sa stanovišta Evrope, biće zaista besmisleno. Cenu ovog rata i to sada smo mi plaćali Evropljani i to tako da nemamo nikakve veze i nemamo nikakvu odgovornost za početak ovog rata, a plaćamo cenu. I Srbi i Mađari plaćaju jako veliku cenu za taj rat i to tako da ni Srbi ni Mađari nemaju nikakve veze s njim. Pogledajte situaciju sa snabdevanjem energentima, sve su to posledice rata. Odvija se jedan rat u kome neće biti pobednika - istakao je Sijarto i istakao da se taj rat ne može rešiti na bojnom polju.

Sastankom ministara spoljnih poslova CEI Foto: Petar Aleksić

- S obzirom da živimo u vreme opasnosti, saradnja između Mađarske i Srbije je mnogo značajnija nego što je to bila. Ponovo smo razgovarali u vezi sa najvećim izazovima, a to su ratovi, migracije, snabdevanje energetskim sirovinama, kako ćemo prevazići sve te probleme, mi smo konstatovali da ćemo i u tome ostati prijatelji - rekao je Sijarto.