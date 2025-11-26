- Bila sam na platou, oni su upali sa tim kleštima, sekli su ogradu i krenuli su da ruše šatore, mi svi smo potrčali da ih u tome sprečimo. Jedan čovek je došao meni sa desne strane i svom snagom me je gurnuo, niz stepenice sam počela da padam, neko od građana me je pridržao i pala sam u šator. Ostala sam bez daha. Taj čovek je proćelav i ima sivi kaput - prenosi Novosti reči sagovornice Marije koja je bila u tim trenucima ispred Skupštine.