Opozicionar Aleksandar Radovanović, generalni sekretar Pokreta slobodnih građana (PSG) , udario je pesnicom ženu ispred Narodne skupštine čime je kompletna opozicija dotakla dno.

poslanik Aleksandar Radovanović, generalni sekretar PSG Foto: Printscreen PSG

Na meti nasilnika iz dela opozicije koji ne bira sredstva u nameri da isprovocira nove nerede i masovne sukobe u Beogradu, našla se jedna žena koja je na svojoj koži osetila bes blokadera.

Neposredno pre toga deo opozicije pravio je haos ispred Skupštine - nasilno rušio ogradu, uništio šator, došao s noževima i kleštima dok im je narod vikao: lopovi, lopovi.

Potresno svedočenje pretučene žene

- Bila sam na platou, oni su upali sa tim kleštima, sekli su ogradu i krenuli su da ruše šatore, mi svi smo potrčali da ih u tome sprečimo. Jedan čovek je došao meni sa desne strane i svom snagom me je gurnuo, niz stepenice sam počela da padam, neko od građana me je pridržao i pala sam u šator. Ostala sam bez daha. Taj čovek je proćelav i ima sivi kaput - prenosi Novosti reči žene koju je blokader napao.

