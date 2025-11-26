Politika
"SPREMAN DA UBIJA" Jeziva fotografija poslanika opozicije: Janjić snimljen naoružan ispred Skupštine
Poslanik opozicije, Stefan Janjić, naoružan velikim kleštima za sečenje gvožđa, snimljen je danas ispred Skupštine Srbije.
Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS, objavio je na društvenoj mreži X, fotografiju i napisao da je reč o alatu teškom bar pet kilograma.
"Spreman da ubija! Došao u Ćacilend, da ubija kao ustaša, terorista", napisao je Bakarec uz fotografiju.
Opozicioni poslanici napravilu su jutros haos ispred Skupštine Srbije, detaljnije o tome čitajte u našem odvojenom tekstu klikom ovde.
Nasilje su predvodili kao i juče Zdravko Ponoš i poslanici njegove stranke, a Stefan Janjić koji je juče vređao policajca govoreći mu da je majmun, i gurao ga, danas je došao sa velikim kleštima!
