Poslanik opozicije, Stefan Janjić, naoružan velikim kleštima za sečenje gvožđa, snimljen je danas ispred Skupštine Srbije.

Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS, objavio je na društvenoj mreži X, fotografiju i napisao da je reč o alatu teškom bar pet kilograma.

"Spreman da ubija! Došao u Ćacilend, da ubija kao ustaša, terorista", napisao je Bakarec uz fotografiju.

Opozicioni poslanici napravilu su jutros haos ispred Skupštine Srbije, detaljnije o tome čitajte u našem odvojenom tekstu klikom ovde. 

Nasilje su predvodili kao i juče Zdravko Ponoš i poslanici njegove stranke, a Stefan Janjić koji je juče vređao policajca govoreći mu da je majmun, i gurao ga, danas je došao sa velikim kleštima!

