- Ja hoću zajedno sa vama da nastavimo da gradimo Srbiju, da se borimo za našu zemlju, da se borimo za svakog našeg čoveka, da pokažemo pažnju prema svakom našem čoveku i to hoću da radimo zajedno. Nikad nije lako čuvati nezavisnost Srbije i boriti se za svoju zemlju, a ne podilaziti drugima i ne raditi za tuđe interese, već raditi za interese svog naroda. Srbiju volim više od svega i jedino mi je Srbija važna. A ovi drugi, poštovanje svima, ali ne vredi, u mom srcu ima mesta samo za Srbiju - rekao je predsednik Vučić i dodao: