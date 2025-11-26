Slušaj vest

Skup će početi u 17 časova.

Podsećamo, predsednik Aleksandar Vučić juče je bio u Negotinu, gde je razgovarao sa narodom.

Vučić je u Negotinu poručio da Srbiju voli više od svega i da mu je jedino Srbija važna.

- Ja hoću zajedno sa vama da nastavimo da gradimo Srbiju, da se borimo za našu zemlju, da se borimo za svakog našeg čoveka, da pokažemo pažnju prema svakom našem čoveku i to hoću da radimo zajedno. Nikad nije lako čuvati nezavisnost Srbije i boriti se za svoju zemlju, a ne podilaziti drugima i ne raditi za tuđe interese, već raditi za interese svog naroda. Srbiju volim više od svega i jedino mi je Srbija važna. A ovi drugi, poštovanje svima, ali ne vredi, u mom srcu ima mesta samo za Srbiju - rekao je predsednik Vučić i dodao:

- I da vam kažem veliko, veliko hvala od srca za sve, a ja ću da se borim za vas, da se borim za Krajinu, da se borim za Negotin. Hvala vam najlepše, do pobede i to ubedljive pobede u nedelju. Živeo Negotin, živela Urovica, živela Srbija.

