Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević osudio je današnje nasilje opozicionih poslanika ispred Narodne skupštine i pozvao nadležne državne organe da pod hitno reaguju, da se jasno odgovori na ovakve incidente i spreči dalje širenje nasilja.

"Dobro poznati nasilnici koji se kriju iza poslaničkog imuniteta: Dragan Đilas, Aleksandar Jovanović Ćuta, Miroslav Aleksić, Marinika Tepić, Bora Novaković, Zdravko Ponoš… nastavljaju teror i opet pokušavaju da izazovu haos ispred Narodne skupštine. Umesto da normalno uđu u zgradu skupštine, oni pokušavaju da isceniraju sukob kako bi tobože predstavili da su oni žrtve i da je njima nešto zabranjeno", naveo je Vučević na mreži X.

On je naveo da je to logika tih blokadera kojima je do sada propao svaki pokušaj izazivanja obojene revolucije i rušenja države, ukazujući da se danas dogodio još jedan akt nasilja od opozicionih poslanika koji su u prethodnom periodu organizovali haos u Narodnoj skupštini.

Vučević je podsetio da su opozicioni poslanici u prethodnom periodu divljali i palili dimne bombe, povređivali narodne poslanice SNS-a, tukli novinarke i pokušali da spale institucije.

"Odavno je jasno da oni ne žele dobro našoj državi i našem narodu, već da im je jedino program da vrate Srbiju u mračnu prošlost u kojoj su oni bili na vlasti i da nastave da pljačkaju, unižavaju i ponižavaju naš narod i gaze naše nacionalne interese", rekao je Vučević.

On je pozvao nadležne državne organe da pod hitno reaguju, da se jasno odgovori na ovakve incidente i spreči dalje širenje nasilja.

Snimak napada opozicionih poslanika na šatore u Ćacilendu Izvor: Kurir

