Slušaj vest

- Imam potrebu da se javim zarad interesa građana, i da poručim da se BDP Srbije obračunava po međunarodnoj metodologiji Evrostata, koja važi za sve zemlje pa i za nas. Interesantno je da u vreme gospodina koji ima mašinski mozak, taj BDP je iznosio 33 milijarde, a sada je skoro 90 milijardi. Ne vredi, kada neko ne želi da zna ili ne zna, to je onda njegov problem - rekao je Mali.

On je naglasio da će do kraja 2027. godine naš BDP prvi put u istoriji preći 100 milijardi evra.

- To je bila misaona imenica za vreme kada je uvaženi narodni poslanik koji se malopre javio bio na vlasti. Ali ja želim da vama kandidujem drugi pokazatelj. Ovaj koji je vezan za Srbiju zove se BDP. Ja kandidujem bruto-lopovski prihod, ili BLP - rekao je ministar finansija, a zatim izvadio podatke i nastavio da govori:

- Ovo su prihodi uvaženog narodnog poslanika i njegovih firmi dok je bio na vlasti svih ovih godina. I da vidite kako je taj BLP rastao dok je bio na vlasti. Znate, dok nije bio na vlasti, 2002. godine, ovde je nekih milion i 320 hiljada evra. A pogledajte onda, 2005. - 32 miliona evra. 2006 - 54 miliona evra, 2007 - veoma uspešna u BLP, 87,9 miliona evra. Zaradile sve njegove firme u jednoj godini. 2008 - 79 miliona, 2009 - 69 miliona, 2010 - 63 miliona, 2011 - 53 miliona, 2012 - 49 miliona evra. E tako građani Srbije izgleda bruto-lopovski prihod uvaženog narodnog poslanika - rekao je on.

Mali je podsetio da je u to vreme svaki četvrti građanin Srbije bio bez posla.

- Dakle 619 miliona evra su njegove firme zaradile dok je bio na vlasti. Minimalna zarada 2010-2011 bila je 15700 dinara. Onaj ko je radio za minimalac, pa pomnožite sa 12 meseci, a onda pogledajte njegove milionske cifre. Dakle, toliko o razlici između BDP Srbije i BLP uvaženog poslanika - rekao je ministar.

Mali je istakao da je NIS upravo prodat Rusima kada je Đilas bio na vlasti.

- Sada govorite šta treba da se uradi, pa majstori, što ste ga prodali. Prodali za 400 miliona evra, a revizorska firma procenila na 2,2 milijarde evra. Gde se dede ta razlika, ili je to možda deo ovog BLP - pitao je on.

Mali je zatim pročitao šta je prodato za 400 miliona evra:

Zgrada NIS u Beogradu

Zgrada NIS u Novom Sadu

Rafinerija u Pančevu

Rafinerija u Novom Sadu

Rafinerija gasa u Elemiru

497 benzinskih pumpi

1600 internih benzinskih stanica

44 stovarišta za snabdevanje kerozinom

Cisterne za prevoz tečnog goriva ukupnog kapaciteta 18.250 tona

10.000 kvadratnih metara prodajnog prostora za motorno ulje i mast

Akcije u drugim kompanijama:

Nalazišta nafte u Vojvodini

Koncesiju za nalazišta nafte u Angoli

11 hotela, motela i odmarališta

4 objekta u Crnoj Gori

Hotel Splendid

Apartman hotel u Buljaricama

Odmaralište u Bečićima

Objekat u Podbarama

Hotel Osovje na Fruškoj gori

Restoran Boko kod Zrenjanina

Kuća u Tunji

Motel Adeševci na auto-putu

Na Zlatiboru Hotel Vis

Nekadašnji Jugopetrol kompleks Hajat Jelen na Crnom Vrhu

Akcije u drugim kompanijama:

16 odsto Pančevačke Petrohemije

13 odsto karbodioksidne fabrike za proizvodnju industrijskih gasova

43 odsto Politika AD

21 odsto RTV Politika

39 odsto beogradskog hotela Hajat

14 odsto deonica Jugovića

49 odsto SC Pinki