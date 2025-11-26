Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić jasno je osudio napad na ekipu N1 i istakao da nadležni organi intenzivno rade na rasvetljavanju slučaja, ali da način izveštavnja pojedinih medija nedvosmisleno razotkriva dvostruke aršine. Te, tako dok nekima smetaju šatori ispred Skupštine, isti ti ne reaguju na one kod RTS-a, niti na napade na ekipu Informera.

Ipak, kako naglašava predsednik, država ostaje odlučna da zaštiti novinare i pokaže da nasilje nad medijskim ekipama neće biti tolerisano, bez obzira na političku pripadnost ili medijsku orijentaciju.

O ovoj temi govorili su gosti Kurir televizije: Dragoljub Kojčić, politički filozof i Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije.

- Ne postoji drugi način da se reši polarizacija u društvu osim dijalogom i izborima. U svakom smislu. Više od 25.000 je bilo neprijavljenih skupova koji su se desili širom Srbije. Svakodnevno imate blokade i nemogućnost slobodnog kretanja. Moramo da osudimo nasilje. Imali smo pokušaj linča gradonačelnika Niša i nismo čuli ni jednu osudu od strane blokadera ili opozicije, a mislim da je to veoma važno - kaže Ibrahimović i dodaje:

- Imate jedan rat narativa i dezinformacija. Pričali su da je momak u Valjevu preminuo, a glumac govori da je troje studenata nestalo. Moramo da osudimo svaki oblik nasilja. Izbori jesu rešenje ali prethodno mora doći do dijaloga. Moramo razgovarati o uslovima i da prihvatimo rezultate izbora, oni ne smeju da budu povod ljudi na ulicama.

Optužbe o korišćenju snajpera

Kada su u pitanju nedavne informacije kako je navodno predsednik Vučić učestvovao u pucanju snajperom na civile tokom opsade Sarajeva, oglasio se i Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske. Kaže da je Sarajevo safari spin lansiran istovremeno u cilju destabilizacije Srbije. Vučić je reagovao na sve te napade i rekao da se jasno vidi na fotografijama koje oni prilažu kao dokaz da drži stativ od kamere.

- Jedan od razloga takve optužbe može da bude i to što se u jednom momentu pojavila informacija da će kupac NIS-a biti kompanija Adok iz Abu Dabija. Jedan od načina da urušite tu transakciju jeste da napravite jednu lažnu informaciju da je Vučić koristio snajper. Tako žele da naruše ugled. Iz toga bi proistekao narativ da muslimanski svet ne treba da ulaže u Srbiju - kaže Ibrahimović i dodaje:

- U istom momentu imate ksenofobiju u Crnoj Gori, u Srbiji situaciju u Novom Pazaru i u Hrvatskoj napad na srpsko kulturno društvo i onemogućavanje organizovanja kulturne večeri. Iza toga stoje interesi da se Srbija uruši. Ona jeste centar stabilnosti ovog regiona. Kada imate mir i stabilnost, imate i ekonomiju a to i ne odgovara zemljama drugim.

Srbija se bori da zaštiti poredak

Predsednik Vučić se oglasio povodom napada na ekipu N1. Rekao je da osuđuje taj napad i dodao da nadležni organi rade na rešavanju tog slučaja. Ali, sa druge strane ističe i da se na skupu podrške novinarima i radnicima N1 dogodio napad na ekipu televizije Informer. Navodi i da pojedinima smetaju šatori ispred Skupštine, a ne smetaju im oni kod RTS-a.

- Od pada nadstrešnice desila se kampanja protiv Srbije, neki to zovu hibridni rat. Mislim da se radi o regionalnom sukobu. Ali, do pada nadstrešnice, Srbija je bila potpuno normalna zemlja, postojale su opozicione stranke, pozicija je dobijala glasove i imali smo svi medijsku slobodu. Srbija je bila potpuno demokratskija zemlja od ostalih. Napad na novinare je napad na Srbiju. Srbija se bori da zaštiti poredak.

