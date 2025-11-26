Slušaj vest

Ministar turizma i omladine Husein Memić šokiran je izjavom predsednice Opštine Tutin Selme Kučević, koja je izjavila da je Sandžak neodvojivi deo Bosne i Hercegovine! Memić joj poručuje da je Sandžak neodvojivi deo Srbije!

- Sandžak je istorijsko-kulturna regija iz koje dolazim i ona je potpuno i nedvosmisleno u sastavu Republike Srbije, zemlje koju osećam kao svoju državu i svoju domovinu. Apsolutna većina Bošnjaka u Srbiji deli moj stav, međutim ne možemo sprečiti neodgovorne izjave pojedinaca - kaže ministar Memić za Kurir i naglašava:

- Što se mene tiče kao nekog ko živi u Srbiji, Sandžak je neodvojivi deo Srbije i naše sve ekonomske i druge veze na terenu, koje svi građani Srbije mogu da vide, jesu vezani za projekte koje Srbija daje, a ne neko drugi sa strane. Što se tiče kulturnih i drugih veza, ja kao Bošnjak i te kako bih želeo da sarađujem na tim poljima. Dok sam bio direktor Kulturnog centra Novi Pazar često smo sarađivali na tom planu, to treba da bude spona i veza sa BiH, jedna pomiriteljska uloga Novog Pazara i Sandžaka sa Bošnjacima koji žive u BiH - poručio je Memić za Kurir.

Njemu nikako nije jasno kako je tako nešto Selma Kučević mogla da kaže, pogotovo kada se, kako ističe, uzme u obzir da je Srbija ta koja ulaže u taj deo zemlje, počevši od puteva do seoskog turizma.

- Ne znam zbog čega je to rekla jer ona živi u Srbiji. Niko Tutinu niti Novom Pazaru, ne može više da pomogne od Srbije. Poslednjih deset, 15 godina, vidimo koliko se samo projekata u Tutinu realizovalo, ceo Pešter je asfaltiran, svi putevi, svako selo... Urađeno je nešto što nije 20, 30 godina... Beležimo i turistički rast, mi u ministarstvu smo dali nekoliko miliona dinara kada su u pitanje subvencije za razvoj seoskog turizma, puteva... Privredne, političke i kulturne veze Sandžaka i Srbije su duboke, neraskidive i svakim danom sve jače. Njena izjava je jako ishitrena - zaključuje Memić.

Bruka i sramota Selme Kučević

Podsetimo, nekadašnja poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije i doskorašnja članica Stranke demokratske akcije Sandžaka, koja podržava takozvane "studente" blokadere, usred Srbije izjavila je da je Bošnjacima u Srbiji "matična zemlja - Bosna i Hercegovina".

- Mi Sandžak posmatramo kao neodvojivi deo Bosne bez obzira na Berlinski kongres, bez obzira na sve procese. Mi Bošnjaci imamo svoju matičnu državu Bosnu i Hercegovinu, sve njene uspehe i sve ono što je dobro za BiH našim srcem selamimo. Otvaranje konzulata BiH u Novom Pazaru je zaista jedna veoma snažna podrška sandžačkim Bošnjacima - da neko i te kako vodi brigu o njima i da ono što im je potrebno zaista mogu na tom mestu da servisiraju. Zaista je za Bošnjake Sandžaka izuzetno značajno postojanje ovog konzulata - rekla je Selma Kučević.