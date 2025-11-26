Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski je juče tokom skupštinske rasprave o budžetu, čula likovanje pojedinih poslanika iz redova opozicije zbog teške situacije u kojoj se zemlja našla povodom sankcija NIS-u.

Ona kaže da je zaprepastilo sa kolikim žarom govore o tome, kao da se raduju nesreći sopstvenog naroda.

"Postoje teme oko kojih bismo morali da budemo jedinstveni i solidarni – i da, ako već ne možemo da pomognemo, barem ne pokazujemo radovanje", navela je ministarka.

Stamenkovski ističe i da ne želi da ulazi u to ko je prodao NIS jer je to nešto što i vrapci na grani znaju.

"Mislim da nije fer da neko kaže iz poslaničkih redova "Nećete dobiti licencu". Nećemo ili hoćemo. Zato što se to tiče građana Srbije. Zato što građani Srbije čekaju te vesti. Ako neko ne može da pomogne, ne treba bar da se raduje zbog izazova sa kojim se njegova zemlja suočava, ni kriva ni dužna.