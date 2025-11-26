MINISTARKA STAMENKOVSKI OSUDILA LIKOVANJE OPOZICIJE ZBOG PROBLEMA SA NIS-OM: Ako ne možete da pomognete, bar nemojte da se radujete
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski je juče tokom skupštinske rasprave o budžetu, čula likovanje pojedinih poslanika iz redova opozicije zbog teške situacije u kojoj se zemlja našla povodom sankcija NIS-u.
Ona kaže da je zaprepastilo sa kolikim žarom govore o tome, kao da se raduju nesreći sopstvenog naroda.
"Postoje teme oko kojih bismo morali da budemo jedinstveni i solidarni – i da, ako već ne možemo da pomognemo, barem ne pokazujemo radovanje", navela je ministarka.
Stamenkovski ističe i da ne želi da ulazi u to ko je prodao NIS jer je to nešto što i vrapci na grani znaju.
"Mislim da nije fer da neko kaže iz poslaničkih redova "Nećete dobiti licencu". Nećemo ili hoćemo. Zato što se to tiče građana Srbije. Zato što građani Srbije čekaju te vesti. Ako neko ne može da pomogne, ne treba bar da se raduje zbog izazova sa kojim se njegova zemlja suočava, ni kriva ni dužna.
Uopšte ne želim da ulazim u to ko je prodao NIS, jer to je nešto što i vrapci na grani znaju. Ako nekome treba da se izvinimo zbog toga što nismo vazali, u nama nećete pronaći te koji će se zbog toga izvinjavati. Naš suverenizam ima svoju cenu i mi je nažalost plaćamo, ali ne želimo da odustanemo od odluke da vodimo nezavisnu, spoljnu, unutrašnju i ekonomsku politiku. A ko želi od Srbije da se ograđuje, žao mi je što mu je neka druga prestonica bliže od Beograda, nama nije i nikada neće biti", rekla je ministarka.