Šef poslanika SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov izjavio je danas da Dragan Đilas, koji sam sebe proglašava za lidera opozicije, "igra svoju igru na nivou Pere Kojota super genija - svaki put uspe da novim nastupom napravi nešto luđe i neuspešnije po samog sebe".

Jovanov je na sednici parlamenta, gde je jedna od važnih tema i budžet, istakao da je to uvek prilika da opozicija iznese svoju politiku, da čuju njihovi birači šta je to što bi opozicionari radili drugačije.

Međutim, to nije slučaj sa sadašnjom opozicijom.

- Umesto toga, onaj koji je sebe proglasio za lidera opozicije, Đilas, pošto nema ništa da ponudi, pokušava stend ap komedijom ili tragedijom da pokaže da je duhovit i da nekoga nasmeje. Ali razlika je kad je neko duhovit, a neko smešan, a on je smešan - naveo je šef poslanika SNS.

On se osvrnuo i na prethodno Đilasovo izlaganje gde je govorio o međunarodnim odnosima.

- Đilas govori o međunarodnim odnosima, a sve iskustvo koje ima u vezi sa tim je da piše otvorena pisma. Kad god se naljuti on pošalje otvoreno pismo. Marti Kos, Ursuli fon der Lajen, Košti... I taj Đilas bi onda da drži lekcije o međunarodnoj politici predsedniku Vučiću koji sa tim ljudima uživo razgovara - zaključio je Jovanov.