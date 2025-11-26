Slušaj vest

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović danas je najoštrije osudila nasilje opozicionih političara ispred Doma Narodne skupštine i zatražila je hitnu reakciju nadležnih državnih organa kako bi se stalo na put takvom nasilju.

Kako je navela u objavi na Instagram profilu, ti opozicioni političari ponovo pokušavaju da isceniraju haos u državi.

- Đilas, Marinika, Novaković, Aleksić, Ćuta… Nisu ništa drugo nego propali političari bez plana i programa sa jedinom idejom da sruše, spale, unište institucije i izazovu građanski rat - poručila je Mesarovićeva.

Prema njenim rečima, do sada su im propali svi pokušaji nasilne promene vlasti u Srbiji, pa zato svakim danom nastavljaju sa pokušajima izazivanja novih tenzija i širenjem sukoba.

- Naravno da mogu da uđu u Narodnu skupštinu na zasedanje! Ali oni to ne žele - rekla je Mesarovićeva i dodala da njih ne zanima Zakon o budžetu koji je na dnevnom redu Narodne skupštine, a koji podržava dalji rast životnog standarda i investicija u Srbiji, predviđa veće plate i penzije, nove stanove za mlade po povoljnim kreditima.

- Neće oni normalan život u Srbiji! Oni očigledno hoće ponovo da pokušaju da zapale parlament, da tuku poslanice i spreče da se odlučuje o najvažnijim temama za naše građane, hoće da blokiraju veće plate i penzije građana Srbije! Neće im proći! Nećemo dozvoliti da Srbiju vrate u period beznađa i nemaštine, u vreme zatvaranja fabrika i otpuštanja pola miliona ljudi! To je slika i prilika njihove politike - Dragana Đilasa mahera za krađu narodnih para, i njegove ekipe - naglasila je Mesarovićeva.