Slušaj vest

Dragan Đilas, lider Stranke i slobode i pravde žestoko je zaratio sa Jovom Bakićem, jednim od kandidata na "studentskoj" listi i profesorom Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Bakić je prethodno, između redova, optužio Đilasa da je lažna opozicija, a sada je usledio odgovor

"Ko to kaže? Jovo Bakić? Onaj što je bio kod Vučića posle 2012. godine i rekao mu da su jasne promene da je bolja vlada nego ona u vreme Demokratske stranke. Onaj što je u 53. godini vanredni profesor? Onaj što je pričao na tribini kada sam sedeo pored njega da će SNS-ovci plivati Savom i Dunavom. Onaj što je najveći doprinos dao kada je rekao da ćemo da dinstamo. On što je kao nestranačka ličnost, a bio je u više stranaka nego ja", rekao je Đilas.

Podsetimo, u emisiji "Četiri lica Srbije" na KTV, Bakić je učestvovao sa advokatom Božom Prelevićem, političarem Nemanjom Šarovićem i analitičarem Cvijetinom Milivojevićem, i optužio Đilasa da je lažna opozicija.

Bakić nije izgovorio ime Dragana Đilasa, ali je vrlo jasno na koga je mislio:

"Problem kod nas je što postoji režimska opozicija. Opozicija koja glumi ulogu opozicije", rekao je Jovo Bakić i nastavio:

Bakić o Đilasu Foto: Printscreen You Tube

"Ja sam sa jednim od njih polemisao na stranicama "Danasa". Danas taj čovek vodi postupak protiv Cvijetina Milivojevića. Imate to vrlo rđavog čoveka, vrlo rđavog čoveka u politici koji ruši opozicione redove. Dakle, nekad kad mi odgovara bojkotujem izbore, a kad mi ne odgovara učestvujem na izborima. Bitno je da moja odluka svakako doprinese neuspehu opozicije", izjavio je Bakić.