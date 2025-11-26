Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je velikom narodnom skupu u Mionici.

U Mionici će se u nedelju održati lokalni izbori.

Obraćanje Vučića

"Hvala na veličanstvenom dočeku. Bobane, hvala što si se sve ove godine borio za bolje Mionice. Nema sumnje da je Mionica bolja nego što je bila".

Predsednik se zahvalio i veteranima i svim prisutnima.

1/5 Vidi galeriju Obraćanje predsednika na narodnom skupu Foto: Marko Karović

"Kada govorite o kraju Živojina Mišića, morate da govorite o politici sa posebnim pijetetom. Vi dobro razumete šta je politika Srbije i sa čime se suočavamo. Situacija u svetu neće biti bolja, zato je važno da mi Srbi prvi put u istoriji donesemo pametne odluke - da vodimo računa o deci, budućnosti, pokolenjima. Pred nama nije lak put, ali verujem da možemo da izaberemo najbolji put za Srbiju. U ovakvim vremenima moramo filigrantski da vučemo poteze".

"Nije pitanje 8km puta, nije pitanje vrtića, nije pitanje da li ćemo da rešimo vodosnabdevanje... To ćemo da uradimo. Pitanje je nešto drugo. Ključno pitanje je hoćemo li uspemo da sačuvamo Srbiju, da sačuvamo Mionicu. Ljudi misle da, kada je dobro vreme, da je to normalno. Ništa se ne podrazumeva. Uvek je sve pitanje rukovodstva i izbora ljudi. Verovali smo 2002. da će biti bolje, ali su usledile otimačine i pljačke, a za to niko nije mario, jer je njima bilo važno da žive što bolje".

Aleksandar Vučić Foto: Sns

"Da li je danas idealno? Naravno da nije. Postoji li porodica koja nema problema? Ne postoji. Postoji li neko da ne greši? Ne postoji. I mi grešimo, ali smo uvek radili najbolje za narod. I kada smo grešili, ispravljali smo greške i radili ono što je najbolje za narod".

"Kažu, glasaj protiv Vučića, a ne mogu da naprave puteve, vrtić 'Neven', vodosnabdevanje".

"I ja sam mislio poslednji put da Zvezda može da pobedi Real, ali uvek pobedi bolji, a ne onaj ko misli da je na redu".

Aleksandar Vučić Foto: Sns

"U kraju Živojina Mišića ne možete da budete protiv Srbije".

"Naš odgovor je: Znamo mi da ste loši za Srbiju i da vas narod neće, ali mi ćemo da vam pružimo ruke i da vas čuvamo, jer ste naša sestre i braća, ma koliko zabludeli bili".

"Javni dug smo smanjili, dva puta je manji od nemačkog, tri puta od francuskog i italijanskog... Gotovo 14 godina imamo stabilan kurs dinara. Kada smo to imali? Nikada. Samo nam je teško da to priznamo".

"Do 5. januara svi penzioneri će dobiti uvećane penzije za 12,2 odsto. Da vidite da nam Srbija ide napred. Videćemo da povećamo i plate".

"Kažu, dosta je na vlasti. Meni vlast nije služila ni za 600 miliona niti 600 hiljada, već mi je služila da se svakog dana borim za vas i da svakog dana radim za našu zemlju. I za tih 14 godina, uz krize migracija, javnog duga, korone, poplava, i svih mogućih čuda, nema šta me nije zadesilo na ovom mestu. Sada je došlo najteže vreme. Vidim da su se iznanedili kako je juče Vučić smeo da kaže i jednima i drugima i trećima kada je pritisnut sa svih strana. Ma ne radim ni sa kim. Radim samo vas ljudi i za svoju Srbiju. To oni nikad neće razumeti".

1/11 Vidi galeriju Skup u Mionici Foto: Marko Karović, Printscreen/Prva

"Danas je, dragi prijatelji, 48. dan, gotovo 50 dana kako nama kap nafte nije ušla preko nafotovoda iz Hrvatske. Hrvati su kao naši prijatelji prvog dana sankcija isključili dotok nafte. Postoji li ijedna pumpa u Srbiji koja nije imala gorivo? Neko je domaćinski vodio računa i o hrani i o lekovima i o nafti"...

"Evo još 50 dana ima dajemo. Razmislite koliko bi zemalja u svetu moglo da izdrži 100 dana bez nafte. A pokazali smo i svoj obraz. Nismo paničili niti vikali, nismo se plašili niti tražili krivca u drugima. Rekli smo da ćemo biti fer do kraja".

"Ja još ne znam kakva će biti odluka. Još jednom pozivam Amerikance da donesu pozitivnu odluku. Ali ćemo pokazati da je moral za nas najvažniji.Srbin pokazuje moral i kada je teško".

"Ja sam juče molio Amerikance, posle razmišljam šta smo mi to zgrešili pa da molimo. Večeras kažem, zahtevam da nam odobrite tu licencu. Vi presudite kako hoćete, a Srbija i Mionica će nastaviti da žive jer smo bili mudri i pametni".

Osvrnuo se i na napad blokadera poslanika ispred Skupštine.

"Imaju neku posebnu patološku mržnju prema ženama i gde god vide žene, oni ih tuku. A ja prezirem takve muškarce. Žene su naše blago, žene su sačuvale Srbiju".

"Molim vas da u nedelju izađete na izbore, da im pokažemo da, uprkos godinu dana pokušavanja, Srbiju ne mogu da sruše i da je Srbija važnija i jača od svih".

Stigao Vučić

Predsednik Vučić stigao je u halu u Mionici, dobio je gromoglasan aplauz, a onda se zaorilo: "Aco, Srbine".

Foto: Printscreen/Prva

Foto: Printscreen/Prva

Foto: Printscreen/Prva

Janković: Nikad više ljudi

Boban Janković je prvi na listi "Aleksandar Vučić - najbolje za Mionicu".

"Mionica nikad anije imala više ljudi na skupu".

Foto: Marko Karović

"Kad bih se vratio na 2014, bilo nam je teško, građani bez posla, puteva... Počelo smo da radimo, nije moglo preko noći, bilo je nerviranja, svađa i teških odluka. Podigli smo Mionicu. Danas naša opština nema dugove, stoji rame uz rame sa najuspešnijim opštinama. Mionica je mesto budućnosti. Daćemo sve od sebe da tako i bude. Izbori nisu šala. Mioničani znaju ko sa čime izlazi pred narod".

Himna

Himnu Srbije "Bože pravde" otpevala je Ljubica Vraneš.

Stigao i Vučević

Stigli su i predsednik SNS Miloš Vučević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, poslanik i jedini kandidat za predsednika OKS Dejan Tomašević...

Foto: Marko Karović

Foto: Marko Karović

Ori se "Aco, Srbine"

Puna hala očekuje Vučića, ori se "Aco, Srbine"...

Sve je spremno za početak

Veliki broj građana se okupio.

1/5 Vidi galeriju Očekuje se dolazak predsednika Vučića Foto: Marko Karović

Sve je spremno za početak.

Sve je spremno za veliki skup u Mionici Izvor: Marko Karović

Mionica dočekuje Vučića Izvor: Kurir

Podsećamo, predsednik Vučić juče je bio u Negotinu, gde je razgovarao sa narodom.

Vučić je u Negotinu poručio da Srbiju voli više od svega i da mu je jedino Srbija važna.

- Ja hoću zajedno sa vama da nastavimo da gradimo Srbiju, da se borimo za našu zemlju, da se borimo za svakog našeg čoveka, da pokažemo pažnju prema svakom našem čoveku i to hoću da radimo zajedno. Nikad nije lako čuvati nezavisnost Srbije i boriti se za svoju zemlju, a ne podilaziti drugima i ne raditi za tuđe interese, već raditi za interese svog naroda. Srbiju volim više od svega i jedino mi je Srbija važna. A ovi drugi, poštovanje svima, ali ne vredi, u mom srcu ima mesta samo za Srbiju - rekao je predsednik Vučić i dodao: