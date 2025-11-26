Slušaj vest

Takozvani "studenti u blokadi" Akademije strukovnih studija Politehnika oglasili su se danas, nekoliko sati nakon nasilja opozicionara ispred Skupštine Srbije, i u objavi na Iksu haos koji su priredili ispred parlamenta ocenili kao udar na "studentsku listu"!

"Drama u dva čina: Vlast najavi uklanjanje paravnojnog obora ispred Skupštine, a opozicija ga junački “ukloni” sutradan. Ko je propustio martovsku bakljadu, dobio je današnji rimejk. Ista glumačka postava, drugačiji rekviziti.

Igranka traje, jedini cilj je potisnuti Studentsku listu", piše u objavi Iks naloga "Blokada Politehnika".

Ova objava nije naišla na očekivanu podršku, pa su usledili komentari:

"Uvek sam i biću iz vas.. Al sad ga tupite. I opet sam uz vas, iako ga tupite, jer ste mladi, iskreni, neiskvareni i imate pravo na greškice poput ove"

"Čekaj burazeru... Prvo ste kukali "gde je opozicija u prvim redovima", a sad kad preduzimaju opipljive akcije baš iz tih prvih redova onda "glume kako bi zaštitili vlast"?

"Ako vam smeta mogli ste da prećutite, kao što smo mi prećutali onaj promašaj od protesta za Kosovo pred izbore u Republici Kosovo gde je bilo 200 ljudi".

Sve ovo je još jedan čin u "ratu blokadera" koji traje maltene od početka "studentskih" protesta i blokada, a koji se intenzivirao od proleća kada su plenumaši javno poručili opoziciji da ih ne žele na svojoj listi.

Podsećamo, danas su opozicionari ispred Skupštine Srbije nasilno srušili ogradu, uništili šator, a došli su s noževima i armiračkim kleštima.

Opozicionar Aleksandar Radovanović, generalni sekretar Pokreta slobodnih građana (PSG) , udario je pesnicom ženu ispred Narodne skupštine.

Opozicionar nasilnik gurnuo devojku ispred Skupštine Izvor: Kurir