Slušaj vest

Opozicioni narodni poslanik doktor Branimir Nestorović, lider stranke "Mi glas iz naroda", oštro je reagovao na spominjanje studentske liste tokom gostovanja u jednoj emisiji. 

Na pitanje kako stoji studentska lista i da li je formirana, Nestorović je rekao: 

- Ne znam, ja sam video neke te (kandidate, prim. aut) ako je ova koja cirkuliše lista studentska lista, onda bolje da ne izlaze na izbore - odgovorio je. 

Njegovu izjavu pogledajte u nastavku: 

Nestorović je danas govorio i o Generalštabu, o čemu možete pročitati OVDE

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaNESTOROVIĆ: "BIVŠA VLAST JE HTELA DA RUŠI GENERALŠTAB" Šok izjava opozicionara: Hteli su tu da naprave hotel Hilton! (VIDEO)
Branimir Nestorović hotel Hilton Generalštab
PolitikaNESTOROVIĆ BOJKOTUJE RAD SKUPŠTINE, A MESEČNO UZIMA 10.731.588 DINARA! Neće da radi, ali hoće 92.000 evra od građana Srbije!
whatsapp-image-20231223-at-11.57.18-am-1.jpg
PolitikaBOŠKO OBRADOVIĆ SE VRAĆA U POLITIKU I TVRDI: Nestorović i Jovanović se udružuju i kreću u napad na studentsku listu!
Branimir Nestorović Miloš Jovanović Boško Obradović.jpg
Politika"SVE TO DELUJE INSCENIRANO" Nestorović o odlasku blokadera u Brisel i Strazbur: Rekli su da nemaju političke zahteve, a to je najčistija politika koja postoji
branimir-nestorovic.jpg