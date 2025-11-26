Slušaj vest

Opozicioni narodni poslanik doktor Branimir Nestorović, lider stranke "Mi glas iz naroda", oštro je reagovao na spominjanje studentske liste tokom gostovanja u jednoj emisiji.

Na pitanje kako stoji studentska lista i da li je formirana, Nestorović je rekao:

- Ne znam, ja sam video neke te (kandidate, prim. aut) ako je ova koja cirkuliše lista studentska lista, onda bolje da ne izlaze na izbore - odgovorio je.

Njegovu izjavu pogledajte u nastavku:

