"AKO SU TO IMENA NA STUDENTSKOJ LISTI, BOLJE DA NE IZLAZE NA IZBORE!" Nestorović OŠTRO o blokaderima i šansi na izborima (VIDEO)
Opozicioni narodni poslanik doktor Branimir Nestorović, lider stranke "Mi glas iz naroda", oštro je reagovao na spominjanje studentske liste tokom gostovanja u jednoj emisiji.
Na pitanje kako stoji studentska lista i da li je formirana, Nestorović je rekao:
- Ne znam, ja sam video neke te (kandidate, prim. aut) ako je ova koja cirkuliše lista studentska lista, onda bolje da ne izlaze na izbore - odgovorio je.
Njegovu izjavu pogledajte u nastavku:
