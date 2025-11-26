Slušaj vest

Predsednik opštine Mionica Boban Janković izjavio je danas da lokalni izbori koji će se održati u nedelju nisu šala i dodao da je važno da ta opština ostane na putu razvoja, rada, posvećenosti, brige i jedinstva.

Janković je to rekao na mitingu SNS u Mionici uočio lokalnih izbora koji će se održati u nedelju i istakao da su ljudi u toj opštini okupljeni oko politike predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke započeli i završili mnoge projekte o kojima su sanjale, kako kaže, generacije Mioničana.

"Danas naša opština nema dugove i stoji rame uz rame sa najrazvijenijim opštinama u Srbiji. A kako narod kaže svako ko želi da radi može i da zaradi. A oni koji rade na putu do svog novog radnog mesta prođu novim ulicama, prelepim parkovima i ostave decu u još lepšim školama. To je slika današnje Mionice", kazao je Janković.

Dodao je da su pred tom opštinom nove prilike i ocenio da ljudi zajedno mogu biti još uspešniji i još više uraditi za svoje mesto.

Takođe, istakao je da se Srbija, iako mnogo razvijenija nego pre, danas nalazi u teškim vremenima i dodao da država pored spoljašnjih ima i unutrašnje neprijatelje.

"Ako želimo da postignemo nešto veliko, ako želimo još razvijenije mesto, važno je da se izdignemo iznad sitnih senzacija koje nisu dostojne vizije koju Mionica ima. A Mionica je mesto budućnosti. Želimo da Mionica bude ogledalo Srbije, gde su ljudi još srećniji i sigurniji", naveo je on.

Prema njegovim rečima, kako se nekada vojvoda Živojin Mišić borio u ratu za svoju otadžbinu, tako se danas predsednik Vučić mudrim potezima bori za pregovaračkim stolom i daje sve od sebe da Srbija nastavi putem razvoja.

"Mi nemamo dva života, nemamo dve Mionice, nemamo i dve Srbije", rekao je on.

Janković je pozvao sve Mioničane da u nedelju na izborima glasaju po savesti za onoga ko, kako kaže, ume, zna i može.