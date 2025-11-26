Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je današnji napad blokadera ispred Skupštine, kada je opozicionar Aleksandar Radovanović, generalni sekretar Pokreta slobodnih građana (PSG), udario je pesnicom ženu.

"Imaju neku posebnu patološku mržnju prema ženama i gde god vide žene, oni ih tuku. A ja prezirem takve muškarce. Žene su naše blago, žene su sačuvale Srbiju", rekao je Vučić na velikom narodnom skupu u Mionici.

