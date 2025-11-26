Politika
IMAJU NEKU POSEBNU PATOLOŠKU MRŽNJU PREMA ŽENAMA! Vučić o nasilju blokadera ispred Skupštine: Žene su naše blago, žene su sačuvale Srbiju
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je današnji napad blokadera ispred Skupštine, kada je opozicionar Aleksandar Radovanović, generalni sekretar Pokreta slobodnih građana (PSG), udario je pesnicom ženu.
"Imaju neku posebnu patološku mržnju prema ženama i gde god vide žene, oni ih tuku. A ja prezirem takve muškarce. Žene su naše blago, žene su sačuvale Srbiju", rekao je Vučić na velikom narodnom skupu u Mionici.
Reaguj
24