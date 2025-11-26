Politika
IBRO IBRAHIMOVIĆ: Vojna snaga tzv. KBS nije glavni bezbednosni izazov za Srbiju
Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Ivice Dačića, ocenio je da transformacija tzv. KBS i razvoj namenske industrije u Prištini predstavljaju proces koji Srbija pažljivo prati, pre svega zbog njegovih bezbednosnih i politickih implikacija, ali da to nije glavni bezbednosni izazov za Srbiju.
- Priština ovaj proces sprovodi jednostrano, bez uvažavanja stavova srpske zajednice i mimo odredbi Rezolucije 1244, što stvara rizike koji su u prvom redu politicke, a tek potom vojno-tehnicke prirode. U operativnom smislu, tzv. KBS i dalje ostaje struktura ogranicenog kapaciteta, sa fokusom na laku pešadiju, dron-sisteme, komunikacione kapacitete i specijalne snage - rekao je Ibrahimović.
