Haotične scene ispred zgrade Parlamenta, video-snimci pokazuju da je grupa opozicionih poslanika nasilno oborila metalnu ogradu, razbila šatore i fizički napala ženu koja se u tom trenutku nalazila pred policijskim kordonom.

Očevici i snimci sugerišu da je reč o organizovanom pokušaju nasilnog upada u Skupštinu, sa grubim kršenjem zakona, dostojanstva i sigurnosti.

Gosti "Usijanja" koji su detaljno analizirali ovo nasilje opozicionih poslanika bili su Lazar Pavlović, savetnik ministra informisanja i telekomunikacije, Srbislav Filipović, politički analitičar i Perko Matović, iz Centra za nacionalnu politiku.

Matović je istakao da opozicija nikada nije izašla sa nekim predlogom koji bi poboljšao funkcionisanje društva, pa se bave performansima koji uvek prouzrokuju destruktivnost ili reakciju policije.

- Dogodio se pokušaj provokacije osoba koje su smatrale da će tako izazvati vrstu revolta u narodu. Ako pogledate, oni svakako pokušavaju da sve institucije sabotiraju i ovo nije drugačije. Oni nemaju predlog koji bi izneli u Narodnoj skupštini, pa zbog toga prave ovakve neuspele performanse. Kada ste čuli za bilo kakvu političku aktivnost bilo koje opozicione partije, a da se nije završilo nečim destruktivnim ili reakcijom policije. Da li je bilo inicijative, da prave odbore, skupljaju potpise, iznesu predlog za ekonomski ili zakonski okvir - započeo je Matović.

Filipović je rekao da blokaderski pokret gubi na smislu, da je opozicija osetila da gubi tempo i da joj bilo bitno da napravi haos kako bi se istakla u vremenu haosa koji bukte u čitavoj Evropi.

- Opozicija je osetila da gubi tlo pod nogama i da joj je potrebno nešto da bi se istakla u vremenu haosa. Oni nemaju ništa, ljušture na prazno, samo se zovu opozicija, ali da bi neko bio alternativa vlasti mora da ima neki program ili ideju. Oni su svoje nezadovoljstvo pokazali tako što su tukli žene, nismo videli politiku ispred Skupštine Srbije danas, već samo nasilje. Pogledajte kako se Evropa ophodi prema nasilnicima, a mi nismo, iako smo imali materijal za to. Ovo je izraz nemoći studentsko-blokaderskog pokreta koji je očigledno u opadanju i sve manje ga ima - rekao je Filipović.

Filipović se dotakao situacije kada je žena udarena, pa je rekao da nije optimističan što se tiče sankcija, odnosno kako će Tužilaštvo da tretira današnje događaje.

- Pesimističan sam kada se o tome govori. Danas su u izvršenju određenih nedela učestvovali i narodni poslanici, oni imaju imunitet za krivično delo do pet godina. Samim tim je teško očekivati da će se snositi sankcije. Imali smo unošenje dimnih bombi u Narodnu skupštini, napad na trudnu ženu i niko nije odgovarao ni za šta. Imali smo situaciju kada je narodna poslanica doživela potres mozga. Da li su to dela za koja se ne odgovara? Niko nije reagovao na to, osim što su mediji apelovali, kao i pojedini političari. Ovo danas će na isti način da prođe. Treba samo ispitati ko su ljudi koji su pesnicom udarili ženu koja je pala na asflat - istakao je Filipović.

Naša država je ispunila sve što je Rusija zahtevala, ali nam nisu dozvolili pravo kupovine, pa je Pavlović izneo analizu situacije oko naše naftne industrije.

- Nemam mnogo informacija o pregovorima. Dok mi ovde razgovaramo, znamo da se na višem nivou izvan naše zemlje razgovora, odnosno između Rusije i Amerike. Tu je pitanje geopolitike. Činjenica je da smo mi kao država ispali korektni prema jednima i drugima. Otkad je počeo sukob u Ukrajini, nismo uveli sankcije, niti smo proterivali njihove firme, već smo održavali i održavamo odnose sa našim prijateljima. Mi smo Amerikancima nudili rešenja kako da se ovo reši, a oni i Rusi ne mogu da se dogovore. Pitanje je kome Rusi to žele da prodaju. Dogovor kuću gradi i mislim da će rešenje biti pronađeno, imam veliko poverenje u naš državni vrh, ali i da će Rusi razumeti našu političku poziciju. Rešiće se ovo svakako, nedopustivo je da naša zemlja ostane bez goriva - rekao je Pavlović.

