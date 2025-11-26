Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Mionici poručio da je Srbija jača od svega i važnija od svih. 

"Kada govorite o kraju Živojina Mišića, uvek morate sa posebnim pijetetom da govorite o politici koju predstavljate. Vi dobro razumete šta je politika Srbije i sa čime se suočavamo. Stanje u svetu neće biti bolje. Zato je važno da mi Srbi po prvi put u svojoj istoriji čini mi se na pametan način donesemo odluke. A to je da vodimo računa o sebi o svojoj deci, o svojoj budućnosti, o svojim pokolenjima. I neće to biti lak put, nije lak period pred nama, ali verujem da svi zajedno možemo da izaberemo najbolji put za Srbiju. Srbija je jača, jača od svega i važnija od svih. Ja verujem u Mionicu, verujem u vas dragi prijatelji i verujem u pobedu. Verujem u ubedljivu pobedu. Verujem da ćemo ih pobediti ubedljivije neko ikada. Do velike pobede u nedelju! Živela Srbija!", rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da nema uspeha bez velikih snova.

"Podignite lestvicu za sebe. Mogu i moram da budem uspešniji. I sve to možete. Da nemamo snove o napretku, da ne verujemo u to, da ne verujemo u sebe, tu uspeha nema. Ali ja nikada ništa ne bih mogao da uradim bez vas", jasna je poruka Aleksandra Vučića.

Ne propustiteInfoBiz"Juče sam ih molio, večeras kažem da zahtevam da nam odobre licencu" Vučić o NIS: Ne znam kakva će biti odluka Amerikanaca
WhatsApp Image 2025-11-26 at 17.34.06 (2).jpeg
PolitikaIMAJU NEKU POSEBNU PATOLOŠKU MRŽNJU PREMA ŽENAMA! Vučić o nasilju blokadera ispred Skupštine: Žene su naše blago, žene su sačuvale Srbiju
WhatsApp Image 2025-11-26 at 17.34.06 (2).jpeg
Politika"KAKO U KRAJU ŽIVOJINA MIŠIĆA DA TRAŽITE POBEDU PROTIV SRBIJE?" Moćna poruka predsednika Vučića: Uvek pobedi bolji,a ne onaj koji misli da je na redu
WhatsApp Image 2025-11-26 at 17.34.05 (1).jpeg
PolitikaVUČIĆ NA VELIKOM SKUPU U MIONICI: Molim vas da u nedelju izađete na izbore, da im pokažemo da Srbiju ne mogu da sruše i da je Srbija važnija i jača od svih
avvv++.jpg