"Kada govorite o kraju Živojina Mišića, uvek morate sa posebnim pijetetom da govorite o politici koju predstavljate. Vi dobro razumete šta je politika Srbije i sa čime se suočavamo. Stanje u svetu neće biti bolje. Zato je važno da mi Srbi po prvi put u svojoj istoriji čini mi se na pametan način donesemo odluke. A to je da vodimo računa o sebi o svojoj deci, o svojoj budućnosti, o svojim pokolenjima. I neće to biti lak put, nije lak period pred nama, ali verujem da svi zajedno možemo da izaberemo najbolji put za Srbiju. Srbija je jača, jača od svega i važnija od svih. Ja verujem u Mionicu, verujem u vas dragi prijatelji i verujem u pobedu. Verujem u ubedljivu pobedu. Verujem da ćemo ih pobediti ubedljivije neko ikada. Do velike pobede u nedelju! Živela Srbija!", rekao je Vučić.