Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" podnela je danas Narodnoj skupštini amandman na Predlog zakona o budžetu za narednu godinu, u cilju obezbeđivanja energetske sigurnosti i stabilnosti zemlje.

Amandman predviđa izdvajanje dodatnih 164 milijarde dinara (približno 1,4 milijarde evra) za nabavku "finansijske imovine".

Za tu namenu prvobitno je bio planiran iznos od 600 miliona dinara, a predloženom izmenom ova stavka se uvećava na 164,6 milijardi dinara, prenosi Euronjuz pisanje Tanjuga.

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je sinoć da će u Skupštini Srbije biti predložen amandman na Predlog zakona o budžetu koji će predvideti okolnosti u kojima bi Srbija morala da preuzme NIS.

Na sednici parlamenta koja je počela u utorak razmatra se Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu sa pratećim zakonima.

