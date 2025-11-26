Slušaj vest

Saša Borojević izneo je podatke o "safari aferi", pozivajući se na tekst hrvatskog novinara Tomislava Šulja.

- Pronašao ko su bili zapravo oni koji su dolazili da ubijaju snajperom. Pronašao sam njihova imena i prezimena i pronašao sam tačan broj odakle dolaze i ko ih je zapravo angažovao. Ja to moram da se pozovem na izvor. Izvor je Tomislav Šulj, hrvatski novinar, napisao 26. juna 2019. godine. Imena, kada bi čitao, mislim da bi izgubio mnogo vremena, ali je vrlo bitno reći sledeće - rekao je Borojević, a potom citirao deo iz pomenutog teksta, koji glasi ovako:

"Vrlo zanimljivo zvuči podatak da je od više od 550 evidentiranih boraca, gotovo trećina stranih dragovoljaca, pristiglo iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije, Severne Irske, njih više od 150. Po broju pripadnika slede dragovoljci iz Francuske, više od 70, Nemačke više od 60, a potom slede Nizozemska i Mađari".

Borojević navodi da su to bile safari ubice, koje je, kako tvrdi, angažovala hrvatska vojska.