Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da je opozicija rušenjem šatora ispred Narodne skupštine pokazala svoju nasilnu prirodu i ukazao da je opasno odsustvo demokratskog odnosa prema političkim protivnicima i onima koji drugačije misle.

- Godinu dana vi ne znate kada krenete kada ćete da se vratite, gde ste pošli, jer oni su sebi dali za pravo da blokiraju sve. I danas su rušili šatore, a neke druge šatore samo 20, 30 metara odatle nisu hteli da ruše. Jedni im smetaju, drugi im ne smetaju. Ako im se nešto slučajno ne dopada, te ljude treba uništiti - rekao je Vučić na skupu u Mionici, koji je održan uoči lokalnih izbora zakazanih za nedelju.

On je dodao da ako se samo na jednom mestu okupe njihovi politički protivnici kažu da na to nemaju prava.

- Mi imamo pravo na hiljadu mesta, ali vi nemate ni na jednom. To odsustvo demokratskog odnosa prema političkim protivnicima, to odsustvo razumevanja da postoje ljudi koji drugačije misle je veoma opasno u našoj zemlji, a ja sam vama zahvalan što ste dobro razumeli da mi strpljenjem i trpeljivošću polako pobeđujemo - rekao je Vučić.

On je istakao i da ljudi vide da pobeđuje pristojna i normalna Srbija.