Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da je opozicija rušenjem šatora ispred Narodne skupštine pokazala svoju nasilnu prirodu i ukazao da je opasno odsustvo demokratskog odnosa prema političkim protivnicima i onima koji drugačije misle.

- Godinu dana vi ne znate kada krenete kada ćete da se vratite, gde ste pošli, jer oni su sebi dali za pravo da blokiraju sve. I danas su rušili šatore, a neke druge šatore samo 20, 30 metara odatle nisu hteli da ruše. Jedni im smetaju, drugi im ne smetaju. Ako im se nešto slučajno ne dopada, te ljude treba uništiti - rekao je Vučić na skupu u Mionici, koji je održan uoči lokalnih izbora zakazanih za nedelju.

On je dodao da ako se samo na jednom mestu okupe njihovi politički protivnici kažu da na to nemaju prava.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na predizbornom skupu u Mionici. Foto: Marko Karović

- Mi imamo pravo na hiljadu mesta, ali vi nemate ni na jednom. To odsustvo demokratskog odnosa prema političkim protivnicima, to odsustvo razumevanja da postoje ljudi koji drugačije misle je veoma opasno u našoj zemlji, a ja sam vama zahvalan što ste dobro razumeli da mi strpljenjem i trpeljivošću polako pobeđujemo - rekao je Vučić.

On je istakao i da ljudi vide da pobeđuje pristojna i normalna Srbija.

- Ne mogu Srbiju da vode oni koji žele neuspeh, oni koji je blokiraju. Zato je vaš glas važniji nego ikad - istakao je predsednik Srbije.

Ne propustitePolitikaZAJEDNO MOŽEMO DA IZABEREMO NAJBOLJI PUT ZA SRBIJU Vučić: Nema uspeha bez velikih snova, podignite lestvicu za sebe (VIDEO)
WhatsApp Image 2025-11-26 at 17.55.23 (1).jpeg
PolitikaIMAJU NEKU POSEBNU PATOLOŠKU MRŽNJU PREMA ŽENAMA! Vučić o nasilju blokadera ispred Skupštine: Žene su naše blago, žene su sačuvale Srbiju
WhatsApp Image 2025-11-26 at 17.34.06 (2).jpeg
Politika"KAKO U KRAJU ŽIVOJINA MIŠIĆA DA TRAŽITE POBEDU PROTIV SRBIJE?" Moćna poruka predsednika Vučića: Uvek pobedi bolji,a ne onaj koji misli da je na redu
WhatsApp Image 2025-11-26 at 17.34.05 (1).jpeg
Politika"MIONICA STOJI RAME UZ RAME SA NAJRAZVIJENIJIM OPŠTINAMA" Janković: Izbori u nedelju nisu šala, važno je da ostanemo na putu razvoja
WhatsApp Image 2025-11-26 at 17.21.57.jpeg