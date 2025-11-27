Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je saučešće porodicama stradalih u požaru u Hongkongu, kao i građanima Kine.

"Sa dubokom tugom sam primio vest o teškoj tragediji koja je pogodila Hongkong i odnela veliki broj života. U svoje ime i u ime građana Republike Srbije upućujem izraze najiskrenijeg saučešća porodicama nastradalih u strašnom požaru, rukovodstvu i građanima NR Kine, a povređenima želim brz oporavak", napisao je predsednik na zvaničnom "X" profilu.

Podsetimo, broj žrtava u požaru koji je zahvatio stambeni kompleks u Hongkongu porastao je na 44, uključujući pripadnike vatrogasne službe, kao nestale se vode više od 270 osoba, 65 ljudi je hospitalizovano, od kojih je 16 kritično, a 25 ima ozbiljne povrede.

