Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je saučešće porodicama stradalih u požaru u Hongkongu, kao i građanima Kine.

"Sa dubokom tugom sam primio vest o teškoj tragediji koja je pogodila Hongkong i odnela veliki broj života. U svoje ime i u ime građana Republike Srbije upućujem izraze najiskrenijeg saučešća porodicama nastradalih u strašnom požaru, rukovodstvu i građanima NR Kine, a povređenima želim brz oporavak", napisao je predsednik na zvaničnom "X" profilu.