Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na Pink televiziji da su blokaderi pokazali lice mržnje, da im šatori nisu smetali da uđu u Skupštinu, kao i da su svojim ponašanjem pokazali kako bi vodili državu.

- Meni je delovalo kao grupa huligana, posebno sklonih ka nasilju. Nadam se da će Marija Bojović biti dobro, ima povrede na vratu, trenutno je hospitalizovana. U pitanju je retko ekstremna politička organizacija koja se predstavlja kao liberalna. Baš ta sekcija blokadera je prizivala vojni puč. Pokazali su svoje lice, napadaju i udaraju žene i imaju neverovatnu potrebu bacanja topovskog udara, biber sprej na trudnicu, opet imamo da je junak iz Pokreta slobodnih građana udario ženu. Ono što je važno reći, ti šatori nisu smetali nikome da uđu u Skupštinu. Pod dva, imate na 50 ili 100 metara druge šatore i ti vam ne smetaju i ne ruže Beograd. Samo ovaj gde su Ćacad mora da bude srušeno, spaljeno i uništeno - rekao je Vučević.

On je dodao da to najbolje pokazuje na šta bi ličila Srbija kada bi došli na vlast.

- Bila bi to Srbija nasilja, nasilja nad ženama. Kao horda su napali prazan šator. Ne mogu da izdrže više da ne pokažu lice mržnje. Marinika Tepić je toliko puta rekla ko će da ide u zatvor, da je to izlizano. Sećate se njenih blamova, od Jovanjice do Morovića, Telekoma. Opet sve nas treba da uhapse. Pošto nema ništa pametno da kaže, mora da kaže ko će biti osuđen. Ona je zvučnik Đilasa. Onaj advokat iz Ponoševe stranke što nosi klješta. Ti treba da držiš ustav i zakone, a ne da guraš policajca. Zamislite da je to uradio u Americi, Nemačkoj. Zamislite da neko to uradi u Vašingtonu - rekao je Vučević.

Toliko puta, kako je rekao Vučević, bili su uhapšeni od strane Marinike Tepić.

- Hoće da je dobro obaveštena, da opominje. Valjda je ona tu glas savesti, a ustvari je glas laži, obmana i blamova. Ne bih potcenjivao ta dva „novinara“, Milovana Brkića i Domagoja Margetića, ali oni postaju ideolozi blokaderske politike. Videli ste objavu oko Sarajeva, Pala. Ne verujem da je tako nešto postojalo. Moj jedini odgovor je zamrznite snimak. Toliko je sve jasno i vidljivo. Oni u određenih kontekstima to rade. Rusi pregovaraju sa kompanijom iz arapskog sveta, gde imate iz nekih medija sveta da je današnji predsednik Srbije učestvovao u „safariju na ljude“. Ne zvuči baš kao dobra pozivnica. Napadaju Srbiju u raznim sferama. Na žalost, učestvuju i neki iz Srbije - naveo je Vučević.