PRIZNANJE
"ODREDILI ISTORIJSKI PREOKRET U SRPSKO-MAĐARSKIM ODNOSIMA": Vučić i Orban danas primaju nagradu "Ištvan Pastor"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i mađarski premijer Viktor Orban danas primaju nagradu "Ištvan Pastor", najavio je predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor.
- Viktor Orban i Aleksandar Vučić su zajedno sa Ištvanom Pastorom odredili istorijski preokret u srpsko - mađarskim odnosima - naveo je Pastor u objavi na Fejsbuk nalogu.
On je dodao da nagradom odaju priznanje zajedničkom radu, zahvaljujući kojem su odnosi između Srbije i Mađarske postali primer za celu Evropu.
- Danas naša zajednica proživljava dan koji istovremeno govori o poštovanju, kontinuitetu, partnerstvu i planiranju budućnosti - istakao je Pastor.
