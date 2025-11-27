Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i mađarski premijer Viktor Orban danas primaju nagradu "Ištvan Pastor", najavio je predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor.

- Viktor Orban i Aleksandar Vučić su zajedno sa Ištvanom Pastorom odredili istorijski preokret u srpsko - mađarskim odnosima - naveo je Pastor u objavi na Fejsbuk nalogu.

On je dodao da nagradom odaju priznanje zajedničkom radu, zahvaljujući kojem su odnosi između Srbije i Mađarske postali primer za celu Evropu.

- Danas naša zajednica proživljava dan koji istovremeno govori o poštovanju, kontinuitetu, partnerstvu i planiranju budućnosti - istakao je Pastor.

