Slušaj vest

Bivša rektorka Beogradskog univerziteta i jedna od čelnih ljudi inicijative "Proglas" Ivanka Popović priznala je da su takozvani "studentski" protesti propali!

Ona je na gostovanju na blokaderskoj N1 odlučila da kaže istinu uprkos svemu i potpuno je ogolila takozvane studente.

Popovićeva je rekla da se takozvani studenti bave politikom iako to neće da priznaju.

- Studenti su pokrenuli i motivisali građane. Oni se sada pripremaju za izbore, nisu tako vidljivi... Sada imamo taj vakuum, ljudi bi da podrže studente, ali ne bi da se bave politikom. A sad imamo nesrećnu kombinaciju jer studenti se bave politkom, ne možemo da kažemo da se ne bave politikom - rekla je ona.

Nije propustila ni priliku da kaže da su protesti i okupljanja propali.

- Proređene su akcije, okupljanja su sada manja, talas protesta se umirio - zaključila je bivša rektorka.

Kurir Politika

Ne propustitePolitika"LICE MRŽNJE! BAŠ TA EKSTREMNA POLITIČKA ORGANIZACIJA JE PRIZIVALA VOJNI PUČ" Vučević: Nasilje opozicije pokazuje kako bi Srbija izgledala da oni dođu na vlast
Miloš Vučević (2).png
PolitikaAJNŠTAJN, DEFINICIJA GLUPOSTI I SRPSKA OPOZICIJA Jalov pokušaj opozicionara da se, nakon što su se blokaderi ispumpali, vrate u igru! BOLI KOLIKO SU NESPOSOBNI
Aleksandar Radovanović
PolitikaIMAJU NEKU POSEBNU PATOLOŠKU MRŽNJU PREMA ŽENAMA! Vučić o nasilju blokadera ispred Skupštine: Žene su naše blago, žene su sačuvale Srbiju
WhatsApp Image 2025-11-26 at 17.34.06 (2).jpeg
Politika"AKO SU TO IMENA NA STUDENTSKOJ LISTI, BOLJE DA NE IZLAZE NA IZBORE!" Nestorović OŠTRO o blokaderima i šansi na izborima (VIDEO)
Screenshot 2025-05-13 170250.jpg