Slušaj vest

Bivša rektorka Beogradskog univerziteta i jedna od čelnih ljudi inicijative "Proglas" Ivanka Popović priznala je da su takozvani "studentski" protesti propali!

Ona je na gostovanju na blokaderskoj N1 odlučila da kaže istinu uprkos svemu i potpuno je ogolila takozvane studente.

Popovićeva je rekla da se takozvani studenti bave politikom iako to neće da priznaju.

- Studenti su pokrenuli i motivisali građane. Oni se sada pripremaju za izbore, nisu tako vidljivi... Sada imamo taj vakuum, ljudi bi da podrže studente, ali ne bi da se bave politikom. A sad imamo nesrećnu kombinaciju jer studenti se bave politkom, ne možemo da kažemo da se ne bave politikom - rekla je ona.

Nije propustila ni priliku da kaže da su protesti i okupljanja propali.

- Proređene su akcije, okupljanja su sada manja, talas protesta se umirio - zaključila je bivša rektorka.