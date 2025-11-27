Slušaj vest

Poslanici Skupštine Srbije danas su nastavili treću sednicu jesenjeg zasedadnja na kojoj vode objedinjenu načelnu raspravu o svih 58 tačaka dnevnog reda, među kojima je i Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu.

Sednici prisustvuje 115 narodnih poslanika, a sednica je počela postavljanjem poslaničkih pitanja.

Poslanici opozicije su danas ušli na glavni ulaz Doma narodne skupštine, ali nije bilo incidenata koji su se dogodili juče kada su se na ulazu napali građane.

Ministri u Vladi odgovarće i danas na pitanja poslanika u okviru isntituta poslaničkih pitanja, koji se po poslovniku održava od 16 do 19 časova.

Na dnevnom redu treće sednice su, pored budžeta i izmene poreskih zakona i set zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, kao i dopune Zakona o nauci i istraživanjima.

Poslanici pored ostalog razmatraju i izmene Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o upravljanju otpadom i predlog za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Među zakonima iz oblasti energetike poslanici razmatraju predlog zakona o nafti, predlog zakona o gasu, kao i predlog zakona o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa.