Iznenadno oglašavanje Kolegijuma Vrhovnog javnog tužilaštva na najavu zakonskih izmena, odnosno nacrta zakona koji još nije ni podnet Narodnoj skupštini, pravni stručnjaci ocenjuju kao nečuveno i skandalozno, jer ovo tužilaštvo godinama ćuti na sve bitne teme i pitanja od javnog značaja. Kako navode naši sagovornici, iznenađujuće saopštenje Kolegijum Vrhovnog javnog tužilaštva odmah je postalo glavna tema opozicionih medija i njihovih saradnika za koje je ono dokaz mešanja u rad tužilaštva, što budi sumnje u motiv ovakvog postupanja najvišeg tužilačkog organa.

- Iako se nisu oglašavali ni povodom otvorenih istraga, nerešenih predmeta od visokog interesa, čak ni u slučaju pada nadstrešnice, Kolegijum je sada odlučio da reaguje na nešto što zapravo ne postoji. Reč je o najavama zakonskih izmena, dok sam nacrt zakona nije još ni podnet Narodnoj skupštini - kaže sagovornik Kurira iz srpskog prvosuđa.

Selektivnost u obraćanju Vrhovnog tužilaštva, kako ističu pravni stručnjaci nije nikakva novost, ali je prema njihovim rečima otvorila ozbiljne sumnje i pitanja zbog čega se najviše tužilačko telo oglašava tek sada i to povodom akta čija zvanična verzija još nije u proceduri.

- Upravo ta potreba da se reaguje na najavljeni predlog zakona ukazuje na nervozu u vrhu tužilačke organizacije i na strah od mogućih promena koje bi mogle da dotaknu funkciju vrhovnog tužioca - objašnjava naš sagovornik.

Uglješa Mrdić Foto: TV Pink Printscreen

Na saopštenje Kolegijuma Vrhovnog tužilaštva reagovao je i narodni poslanik i Uglješa Mrdić, koji je najavio izmene zakona i ocenio da je ponašanje najviših tužilačkih struktura „očigledno neprikladno“.

- Imamo očigledno neprimereno ponašanje tužilaštva. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) napada sve one koji iznose svoje mišljenje. Oni određuju ko sme, a ko ne sme da ih komentariše, bilo da su u pitanju mediji ili političari. Oteli su deo tužilaštva od države i naroda. Sada se bave sastavljanjem nekakvih saopštenja na kolegijumima koji podsećaju na blokaderske plenume i zborove. Eto to je JTOK, specijalna saradnička mreža Zagorke Dolovac i Mladena Nenadića - izjavio je Mrdić.

Prema Zakonu o javnom tužilaštvu, Kolegijum se može izjašnjavati samo o nacrtima zakona koji su zvanično pripremljeni i upućeni u proceduru. Takav nacrt, kako objašnjavaju sagovornici, trenutno ne postoji. U trenutku objave saopštenja nije bio dostupan javnosti, nije bio pred Narodnom skupštinom, niti je kako navode, bio predmet javne rasprave. Postojale su samo izjave političara i spekulacije u medijima.

- Uprkos tome, Kolegijum je reagovao na političke najave, i to saopštenjem koje daleko prevazilazi njegove nadležnosti - navodi naš sagovornik i objašnjava da Kolegijumi javnih tužilaštava "nemaju mandat da ulaze u političke rasprave, komentarišu izjave državnih funkcionera niti pokušavaju da utiču na kreiranje zakona van zvanične procedure". Njihova ovlašćenja su, kako dodaje, jasno ograničena, što čini ovaj istup spornim.

- Ako smatraju da postoji neprimeren uticaj, oni su dužni da se obrate Visokom savetu tužilaštva i povereniku, a ne da preko kolegijuma izlaze u javnost i izdaju saopštenja - rekao je Mrdić.