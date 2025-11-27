Slušaj vest

Dok su prolazili bez smetnji ka zgradi, kao što su i juče mogli to da urade, orilo se "lopovi, lopovi".

Okupljeni građani su im jasno pokazali šta misle.

Blokaderi bez problema ušli u skupštinu, narod negoduje Izvor: Kurir

Podsećamo, predstavnici blokaderske opozicije juče su napali ljude u takozvanom "Ćacilendu", a tom prilikom su tukli i jednu ženu.

Nju je pesnicom u lice udario Aleksandar Radovanović, generalni sekretar Pokreta slobodnih građana.

