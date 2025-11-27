Nakon jučerašnjih incidenata ispred Skupštine u režiji blokadera, danas su bez problema došli na sednicu u parlamentu.
Samo hoće da izazivaju incidente
NAROD JASNO PORUČIO BLOKADERIMA ŠTA MISLI O NJIMA: Bez problema stigli do Skupštine, građani im skandirali - "LOPOVI, LOPOVI" (VIDEO)
Dok su prolazili bez smetnji ka zgradi, kao što su i juče mogli to da urade, orilo se "lopovi, lopovi".
Okupljeni građani su im jasno pokazali šta misle.
Podsećamo, predstavnici blokaderske opozicije juče su napali ljude u takozvanom "Ćacilendu", a tom prilikom su tukli i jednu ženu.
Nju je pesnicom u lice udario Aleksandar Radovanović, generalni sekretar Pokreta slobodnih građana.
