Slušaj vest

Na današnjoj sednici, Vlada Republike Srbije je donela odluku da se obilaznica oko Beograda nazove imenom Milutina Mrkonjića.

Tim povodom oglasio se Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

"Želim da se u ime Socijalističke partije Srbije, ciji je Mrkonjić bio počasni predsednik, zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije na ovoj odluci. Mrkonjić je ceo svoj život posvetio projektima, jedan od njemu najvažnijih bila je obilaznica oko Beograda, na čijoj realizaciji je radio od samog početka", napisao je Dačić na društvenim mrežama.

Milutin Mrkonjić preminuo je na današnji dan pre četiri godine.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaIVICA DAČIĆ OTKRIO: Vučić će predložiti da obilaznica oko Beograda bude nazvana po Milutinu Mrkonjiću!
milutin-mrkonjic.jpg
PolitikaGODINU DANA OD SMRTI MILUTINA MRKONJIĆA: Ana Bekuta uplakana, Dačić otkrio da će obilaznica oko BG nositi Mrkino ime (VIDEO)
46546546465.jpg
PolitikaNAKON ŠTO JE OTKRIVEN MRKIN TESTAMENT, ISPLIVALI NOVI DETALJI! Komšije otkrile: Udovica Daša se plaši OVOG, tražila je i policija
dasa-mrkonjic-petar-lazovic-espreso-avg-2016.jpg
PolitikaOTKRIVEN TESTAMENT MILUTINA MRKONJIĆA: Prva žena Daša nasledila MRKINE PARE, a evo šta je ostalo Ani Bekuti!
8798798798.jpg