"Želim da se u ime Socijalističke partije Srbije, ciji je Mrkonjić bio počasni predsednik, zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije na ovoj odluci. Mrkonjić je ceo svoj život posvetio projektima, jedan od njemu najvažnijih bila je obilaznica oko Beograda, na čijoj realizaciji je radio od samog početka", napisao je Dačić na društvenim mrežama.