OBILAZNICA OKO BEOGRADA ZVAĆE SE "MILUTIN MRKONJIĆ": "To mu je bio jedan od najvažnijih projekata"
Na današnjoj sednici, Vlada Republike Srbije je donela odluku da se obilaznica oko Beograda nazove imenom Milutina Mrkonjića.
Tim povodom oglasio se Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
"Želim da se u ime Socijalističke partije Srbije, ciji je Mrkonjić bio počasni predsednik, zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije na ovoj odluci. Mrkonjić je ceo svoj život posvetio projektima, jedan od njemu najvažnijih bila je obilaznica oko Beograda, na čijoj realizaciji je radio od samog početka", napisao je Dačić na društvenim mrežama.
Milutin Mrkonjić preminuo je na današnji dan pre četiri godine.
