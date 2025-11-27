Slušaj vest

Opozicionar Aleksandar Radovanović, generalni sekretar Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavla Grbovića, udario je pesnicom ženu ispred Narodne skupštine, a sada je otkriveno da osim što se iživljava na slabijima, udara i na zemlju u kojoj živi i radi!

On je pre nešto više od pet godina na društvenoj mreži "Iks", tada "Tviteru", branio ni manje ni više nego teroristu Adema Jašarija!

"A koji zločin je počinio Adem Jašari? Gde? Nikada nisam čuo da Jašarija bilo ko optužuje za zločine, ubijanje civila ili slično. On jeste prvi komandant OVK, ali niti je naređivao, niti je činio zločine", napisao je tada Radovanović, pa obrisao, ali su ostali dokazi.

Kada su mu korisnici "Iksa" skrenuli pažnju da znaju da je obrisao, blago rečeno, sporne komentare, on je pokušao da se opravda, ali nije demantovao da je tvit postojao.

"Taj tvit je išao tačno ovako: Koji ratni zločin je počinio Adem Jašari? Kako sam ja ovim tvitom bilo koga abolirao? Imam li pravo da ne znam da je neko počinio zločin?", pravio se neuk Radovanović.

Ko je Adem Jašari?

Podsetimo, Adem Jašari je jedan od osnivača Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), terorističke paravojne formacije Albanaca koja se borila za otcepljenje Kosova i Metohije od Savezne Republike Jugoslavije tokom devedesetih. Od 1992 do 1997. godine, grupa Adema Jašarija bila je glavni nosilac terora na Kosovu i Metohiji.

Žrtve ovih zlikovaca bili su uglavnom Srbi, ali i pripadnici drugih naroda - uključujući i albanski, ukoliko se nisu slagali sa njegovim krvavim "rešenjima“ albanskog pitanja na Kosmetu.

Specijalne policijske snage likvidirale su ga 1998. godine u Drenici.

Šta se desilo ispred Skupštine?

Podsetimo, ma meti nasilnika iz dela opozicije koji ne bira sredstva u nameri da isprovocira nove nerede i masovne sukobe u Beogradu, našla se jedna žena koja je na svojoj koži osetila bes blokadera.

Neposredno pre toga, deo opozicije pravio je haos ispred Skupštine - nasilno rušio ogradu, uništio šator, došao s noževima i kleštima, dok im je narod vikao "lopovi, lopovi".

- Bila sam na platou, oni su upali sa tim kleštima, sekli su ogradu i krenuli su da ruše šatore, mi svi smo potrčali da ih u tome sprečimo. Jedan čovek je došao meni sa desne strane i svom snagom me je gurnuo, niz stepenice sam počela da padam, neko od građana me je pridržao i pala sam u šator. Ostala sam bez daha. Taj čovek je proćelav i ima sivi kaput - prenele su Novosti reči Marije, koju je blokader Radovanović napao i udario.