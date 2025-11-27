Slušaj vest

Jedna žena pretučena je na stepenicama ispred Skupštine Srbije u samom centru Beograda. Povrede joj je naneo upravo onaj ko treba da štiti njena prava i brine se o njenoj bezbenosti-narodni poslanik Aleksandar Radovanović.

Uz to, on je nešto ranije, zajedno sa sledbenicima Zdravka Ponoša nasrnuli noževima na narod ispred parlamenta. Analitičari ocenjuju da je ovo još jedan pokušaj opozicije da pošalje negativnu sliku u Srbiji u svet, baš kao i na sednici skupštine u martu ove godine.

O ovim temama govorili su Zoran Anđelković, direktor JP “Pošta Srbije”, Dunja Simonović Bratić, potpredsednica Narodne Skupštine Republike Srbije i prof. dr Vladimir Jakovljević Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu.

- Veče pre toga je predsednica Skupštine, Ana Brnabić, održala kolegijum sa svim predstavnicima političkih grupa i šatori su, između ostalog, bili tema. Ona im je rekla: "Dajte mi rok i to će se skloniti, ako je već problem". Sama ideja je fingiranje priče jer mi znamo da su sa druge strane oni koji žele da se obračunavaju. To je jedna skrivalica koja je trebala da prouzrokuje da se oni na prepad pojave i urade to što su uradili. Većina poslanika je bila u sali i očekivala da sednica počne na vreme - kaže Bratić Simonović i dodaje:

- Nakon toga je Ana Brnabić pokušala da ih smiri i urazumi. Oni su se posle toga vratili svi u salu. Bilo mi je zanimljivo koliko je sve to planski smišljeno. Pripremali su haos ispred Skupštine, a znali su da treba Đilas prvi da govori. On je ušao u salu da se priprema, dok su oni pravili haos. Kad smo mi videli njega, bilo je jasno da će oni svi da se vrate, jer je njemu stalo da ima svoj nastup. Nema tu nikakve slučajnosti, treba im performans.

Sukob opozicije i blokadera

Anđelković kaže da je jedino rešenje ulazak u normalne političke vode:

- Svaku demokratsku zemlju predstavlja određena demokratska rasprava. Rešenje je u tome da blokaderi i predstavnici opozicionih partija izađu sa nekim rešenjima, a ne da sve negiraju i pretvaraju u suprotno. Kad je reč o odnosu opozicije i blokadera, dešava se ozbiljan sukob između njih i svako pokušava da se bavi svojim biračkim telom. Opozicija je dobrim delom učestvovala u blokadama na fakultetima, zajedno sa profesorima koji su opoziciono organizovani i struktuirani - kaže Anđelković i dodaje:

- Potrošili su svoje pare iz budžeta, jer su plaćali ove što spavaju po fakultetima. Najveći broj tih ljudi pripada PSG-u, stavu koji je "Kreni promeni", uglavnom nisu sa tih fakulteta. Smetaju im šatori, a ne smetaju im čerge koje su u Takovskoj, ono liči na čergarsko naselje. Kad je vaše, onda je to uredu, a kada neki ljudi žele miran život, onda vi dođete sa ovim klještima. I šta posle reći? Narodni poslanik nosi klješta - kaže Anđelković.

Takozvani "studenti u blokadi" Politehničkog fakulteta oglasili su se nekoliko sati nakon nasilja opozicionara ispred Skupštine Srbije, i u objavi na Iksu haos koji su priredili ispred parlamenta ocenili kao udar na "studentsku listu". Jakovljević objašnjava o kojoj listi tu govorimo:

- Priča o studentskoj listi je dosta dugo u opticaju. Nemamo zvanične podatke ko je tačno na toj listi. Mislim da je za njih dobro što su to uradili jer je svako ograđivanje od nasilja praktično plus i za one koji su potencijalni birači. Ni jedan vid nasilja ne odobravam, ovo što se desilo juče je potpuna propast.

