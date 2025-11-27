Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban obišli su danas grob Ištvana Pastora u Subotici, nekadašnjeg lidera Saveza vojvođanskih Mađara i predsednika Skupštine Vojvodine.

Vučić je objavio fotografije na kojima se vidi da je zajedno sa njima na groblju bio i Balint Pastor, sin Ištvana Pastora i sadašnji predsednik SVM.