Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban obišli su danas grob Ištvana Pastora u Subotici, nekadašnjeg lidera Saveza vojvođanskih Mađara i predsednika Skupštine Vojvodine.

Vučić i Orban na grobu Ištvana Pastora Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić je objavio fotografije na kojima se vidi da je zajedno sa njima na groblju bio i Balint Pastor, sin Ištvana Pastora i sadašnji predsednik SVM.

Predsednik Vučić danas u Subotici s predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom prima nagradu koju dodeljuje Fondacija "Ištvan Pastor".

Kurir.rs/Instagram

