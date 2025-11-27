Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban obišli su danas grob Ištvana Pastora u Subotici.
VUČIĆ I ORBAN NA GROBU IŠTVANA PASTORA U SUBOTICI: S njima bio i sin pokojnog političara (FOTO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban obišli su danas grob Ištvana Pastora u Subotici, nekadašnjeg lidera Saveza vojvođanskih Mađara i predsednika Skupštine Vojvodine.
Vučić i Orban na grobu Ištvana Pastora Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav
Vučić je objavio fotografije na kojima se vidi da je zajedno sa njima na groblju bio i Balint Pastor, sin Ištvana Pastora i sadašnji predsednik SVM.
Predsednik Vučić danas u Subotici s predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom prima nagradu koju dodeljuje Fondacija "Ištvan Pastor".
